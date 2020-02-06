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即市新聞

06/02/2020 09:44

【武漢肺炎】廣東新增確診病例７４例累計９４４例，深圳增２５例

　　《經濟通通訊社６日專訊》廣東省發布，截至２月５日２４時，全省累計報告新型冠狀病毒
感染的肺炎確診病例９４４例。５日當天全省新增確診病例７４例。
　　新增確診病例中，深圳市２５例、廣州市１８例、中山市９例、珠海市４例、惠州市４例、
東莞市３例、肇慶市２例、梅州市２例、江門市２例、湛江市１例、陽江市１例、揭陽市１例、
佛山市１例、潮州市１例。另有疑似病例１４８例。有３５３０名密切接觸者正在接受醫學觀察

　　累計報告確診病例中，深圳市３１４例、廣州市２５５例、珠海市７３例、佛山市５０例、
東莞市４７例、中山市４４例、惠州市３５例、汕頭市２０例、湛江市１９例、肇慶市１３例、
陽江市１３例、梅州市１２例、清遠市１０例、江門市９例、揭陽市７例、韶關市６例、茂名市
６例、汕尾市５例、潮州市５例、河源市１例。男性４６１例，女性４８３例，年齡介於２月齡
－８６歲之間。
　　截至２０２０年２月５日２４時，在院的８９５例確診病例中，輕型２１例，普通型７５９
例，重型８３例，危重型３２例。新增出院１７例，累計出院４９例。無死亡病例。

＊深圳新增確診２５例，南山區全市最多＊

　　截至２月５日２４時，深圳累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例３１４例。２月５日
當天全市新增確診病例２５例。
　　按照病例管理地區劃分，南山區６４例、福田區６２例、龍崗區５１例、寶安區４０例、龍
華區３１例、羅湖區２３例、光明區１０例、坪山區６例、鹽田區３例、大鵬新區２例、其他（
指由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直接送往定點醫院的）２２例。
　　目前，重症３２例、危重症１２例，無死亡病例，累計出院１６例。２９８例確診病例均在
深圳市第三人民醫院隔離治療。９４７例密切接觸者正在接受醫學觀察。（ｅｗ）

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