《輪證高清－孫明哲》波動市況下，窩輪及牛熊證之間應如何抉擇？

《輪證高清》一般來說，參與窩輪或牛熊證買賣的投資者，本身對某一隻相關正股有方向性

的看法（看升╱看跌），然後希望透過輪證的槓桿效應，捕捉相關正股的升幅或跌幅。不過，除

此之外投資者同樣要留意另一項考慮因素，就是「引伸波幅（Ｉｍｐｌｉｅｄ

Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ）」。引伸波幅是影響窩輪價格的主要因素之一，同時亦反映著發行人對

沖風險的成本。引伸波幅上升，對窩輪價格（無論認購證輪或認沽證輪）都是有利的。但甚麼時

候上升，甚麼時候下跌呢？雖然沒有１００％的絕對答案，但其實是有跡可尋的。

引伸波幅的短期走勢很多時與正股相反方向的，即是說當大市急跌時，引伸波幅傾向升高；

而當大升急升時，引伸波幅則傾向回落。投資者如果明白這一點，再加上對窩輪及牛熊證結構的

了解，按合理邏輯考慮，應可得出以下判斷：



＊市況大跌時欲趁低吸納好倉，可考慮遠價牛證＊



從資金流向觀察，當市況大跌時，投資者較傾向買入長倉來部署股價反彈。但要留意，很多

時候投資者考慮入市時，引伸波幅已升至較高水平，認購證輪價格相對變貴，無形之中投資者或

會「買貴」了。另一方面，由於牛熊證的結構永遠都是深入價內的期權，受引伸波幅影響的幅度

較小，所以沒有「買貴」的擔憂。當然，牛熊證設有收回機制，投資者如想趁大市急跌時博反彈

，建議考慮收回距離較遠的牛證以控制風險。



＊市況大升時欲高位部署淡倉，可考慮認沽證輪＊



相反，當市況大升時，投資者較傾向買入短倉來部署股價見頂回落。這時引伸波幅多數會回

落，投資者如考慮認沽證輪，就可以以較平的引伸波幅水平入市。假若股價往後真的下跌，引伸

波幅回升，就可達致「既賺Ｖｏｌ、又賺價」的情況，對投資者較有利。相對而言，如部署熊證

則沒有這優勢。

總括而言，上述情況可概括歸納了當市況大幅波動時的常見現象，投資者最後仍應該結合其

他步驟（例如比較槓桿、注意街貨量等），才可選取合適條款的產品。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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