《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會負責人公布，對去年９月１日就美國
７５０億美元進口商品的加徵關稅措施作出調整，自下周五（１４日）下午１時起，將該批商品
中已加徵１０％關稅的部分調整為５％；已加徵５％關稅的商品調整為２﹒５％。除上述措施外
，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。
根據資料，中國目前仍針對５００億美元美國商品加徵２５％關稅，另外再對總計６００億
美元的美國商品徵收５％、１０％、１５％及２５％關稅。（ｊｔ、ｅｙ）
06/02/2020 13:22
【貿易休戰】國務院：對去年９月１日美國進口商品加徵關稅減半
《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會負責人公布，對去年９月１日就美國
７５０億美元進口商品的加徵關稅措施作出調整，自下周五（１４日）下午１時起，將該批商品
中已加徵１０％關稅的部分調整為５％；已加徵５％關稅的商品調整為２﹒５％。除上述措施外
，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。
根據資料，中國目前仍針對５００億美元美國商品加徵２５％關稅，另外再對總計６００億
美元的美國商品徵收５％、１０％、１５％及２５％關稅。（ｊｔ、ｅｙ）
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