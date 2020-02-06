【貿易休戰】國務院：冀與美方一道努力，取消全部加徵關稅

《經濟通通訊社６日專訊》正當中國傾全國之力對抗新型肺炎疫情之際，繼２月１日宣布不

對從美國進口的醫療物資加徵關稅，已加徵稅款予以退還之後，中國再釋善意，今日中午宣布下

周五（１４日）起下調自美進口７５０億美元商品關稅，分別降至５％和２﹒５％。國務院關稅

稅則委員會負責人表示，下一步調整，主要取決於中美經貿形勢發展變化，希望能與美方一同朝

著最終取消全部加徵關稅的方向努力。

中國宣布，對去年９月１日就美國７５０億美元進口商品的加徵關稅措施作出調整，自下周

五下午１時起，將該批商品中已加徵１０％關稅的部分調整為５％；已加徵５％關稅的商品調整

為２﹒５％。除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。

關稅稅則委員會解釋此次調整的原因，由於美方上月中公布，自２月１４日起加徵去年９月

１５％關稅的１２００億美元商品，由１５％調整為７﹒５％。因此，為緩解經貿摩擦，擴大經

貿合作，中方同步調整了有關措施。

中國２０１９年全年對美國出口同比下降１２﹒５％，自美國進口同比下降２０﹒９％。而

去年全年美國的貿易逆差下降１﹒７％至６１６８億美元，為２０１３年以來首次下降，這相當

於ＧＤＰ的２﹒９％，低於２０１８年的３％。（ｊｔ，ｃｔ）

