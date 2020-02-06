【武漢肺炎】全國發起「抗疫」債券，深圳首批債券集資１３億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行深圳市中心支行早前向轄內主承銷商下發《關於全力做

好深圳市疫情防控非金融企業債務融資工具金融服務的通知》和疫情防控企業名單，要求轄內主

承銷商對疫情防控企業債務融資工具的承銷、發行建立綠色快速通道，並主動全面摸排、梳理需

求、積極對接做好相關金融服務。深圳日前成功落地全國首批三個「抗疫」債券中的兩個，共募

集資金１３億元（人民幣．下同），全部資金已於今日全額到位，為疫情防控貢獻深圳金融力量

。



＊招行、浦發銀行債券發行利率均是２﹒５％＊



四大行以及其他銀行亦相繼響應活動。其中，招商銀行（０３９６８）深圳分行按照「特事

特辦、急事急辦」原則，半個工作日幫助企業完成３億元超短期融資券的註冊發行準備工作，其

中２億元用於補充疫情防控子公司的流動資金，發行利率２﹒５％。

浦發銀行（滬：６０００００）深圳分行為參與疫情防控的企業開通線上業務辦理流程，遠

程辦理備案、註冊等工作，第一時間對接負責醫療物資採購和醫療應急工程代建的珠海華髮集團

有限公司，於３６小時內幫助企業募集１０億元超短期融資券資金，發行利率２﹒５％，其中５

億元用於補充企業抗擊疫情所需流動資金。

工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）深圳市分行也積極向客戶宣傳銀行間債券市場相關支持政策情況，梳理企

業債務融資工具發行需求，目前兩家銀行已分別對轄內某運輸疫情防控物資企業啟動超短期融資

券、中期票據發行準備工作，預計２月中旬前落地。

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）深圳市分行也管理受疫情影響嚴重企業的存

續期債券工作，協調支持發行人按時足額還本付息，幫助企業持續運用債務融資工具拓展融資渠

道。（ｊｔ）

