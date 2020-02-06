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即市新聞

06/02/2020 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２７７點子，報６﹒９７２０

　　《經濟通通訊社６日專訊》人幣兌一美元即期高開２７７點子，報６﹒９７２０，上個交易
日下午４點半收市價報６﹒９９９７。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升約２００點子，於６﹒９７水平徘徊。
　　交易員表示，隨著市場擔憂情緒逐漸平復，人民幣波動也趨於收斂；在疫情出現明顯緩解前
，短期人民幣料保持在７元關口附近波動。　　　
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９８５，較上個交易日跌１６２點子，
實現六日連跌，續刷逾一個月（去年１２月２６日以來）低，上個交易日報６﹒９８２３。
（ｊｔ）

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