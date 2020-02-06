《經濟通通訊社６日專訊》據日媒報道，停泊日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪新增１０
人確診感染新型冠狀病毒肺炎，令船上確診數字增加至２０人，據報受感染患者包括２名?地人
、３名香港人及１名台灣人。目前日本境內確診新型冠狀病毒肺炎患者人數已達到４３人。
日本厚生勞動省指出，鑽石公主號乘客與組員逾３７００人，有１２０人出現發燒、咳嗽等
症狀。日本當局判斷，船上有２７３人曾與香港確診老翁有密切接觸，決定禁止郵輪內所有人士
下船，要求他們在船上隔離１４日。（ｅｙ）
06/02/2020 10:17
【武漢肺炎】郵輪「有毒」滯留日本橫濱，目前共２０人確診受感染
《經濟通通訊社６日專訊》據日媒報道，停泊日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪新增１０
人確診感染新型冠狀病毒肺炎，令船上確診數字增加至２０人，據報受感染患者包括２名?地人
、３名香港人及１名台灣人。目前日本境內確診新型冠狀病毒肺炎患者人數已達到４３人。
日本厚生勞動省指出，鑽石公主號乘客與組員逾３７００人，有１２０人出現發燒、咳嗽等
症狀。日本當局判斷，船上有２７３人曾與香港確診老翁有密切接觸，決定禁止郵輪內所有人士
下船，要求他們在船上隔離１４日。（ｅｙ）
|中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
|國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
|生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰