【武漢肺炎】郵輪「有毒」滯留日本橫濱，目前共２０人確診受感染

《經濟通通訊社６日專訊》據日媒報道，停泊日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪新增１０

人確診感染新型冠狀病毒肺炎，令船上確診數字增加至２０人，據報受感染患者包括２名?地人

、３名香港人及１名台灣人。目前日本境內確診新型冠狀病毒肺炎患者人數已達到４３人。

日本厚生勞動省指出，鑽石公主號乘客與組員逾３７００人，有１２０人出現發燒、咳嗽等

症狀。日本當局判斷，船上有２７３人曾與香港確診老翁有密切接觸，決定禁止郵輪內所有人士

下船，要求他們在船上隔離１４日。（ｅｙ）

