《經濟通通訊社６日專訊》國家廣電總局指導網絡視聽平台疫情防控期間規範開展在線教育
。一是加強統籌管理，指導有條件的網絡視聽平台在符合相關部門要求的前提下開展在線教育業
務，為疫情防控期間「停課不停學」提供支持。
二是精品課程豐富學生假期生活。上海百視通和文廣互動推出「好習慣養成」主題學習課程
等。三是遠程教學功能助力新學期網絡授課。優酷聯合釘釘從２月１０日免費開展「在家上課」
計劃，目前湖北省內已有近５０所中小學加盟該計劃。（ｗｌ）
06/02/2020 17:19
【武漢肺炎】廣電總局：指導網絡視聽平台疫情期規範開展在線教育
《經濟通通訊社６日專訊》國家廣電總局指導網絡視聽平台疫情防控期間規範開展在線教育
。一是加強統籌管理，指導有條件的網絡視聽平台在符合相關部門要求的前提下開展在線教育業
務，為疫情防控期間「停課不停學」提供支持。
二是精品課程豐富學生假期生活。上海百視通和文廣互動推出「好習慣養成」主題學習課程
等。三是遠程教學功能助力新學期網絡授課。優酷聯合釘釘從２月１０日免費開展「在家上課」
計劃，目前湖北省內已有近５０所中小學加盟該計劃。（ｗｌ）
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