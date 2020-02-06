【ＦＯＣＵＳ】市民疲撲口罩廁紙，港府「智慧城市」當擔抗疫奇兵

【ＦＯＣＵＳ】本港周二（４日）再增３宗無外遊之新型冠狀病毒肺炎確診個案，再添社區

隱形傳播疑雲，港府終宣布祭出「自內地入境人士隔離兩周」的辣招；惟於措施周六（８日）正

式生效前的兩天「空窗期」，會否引發入境客流急升，實堪稱「賭大小」。

另一邊廂，港人繼通宵排隊撲口罩、掃清超市大米後，市面昨突現廁紙搶購潮，羊群心態固

然令人唏噓，惟歸根結柢仍反映市民對「擠牙膏」式抗疫的港府信心歸零。２０１７年１２月即

公布「香港智慧城市藍圖」的港府，於大數據時代仍對口罩及日用品供應、醫療資源及隔離設施

統籌、疫情通報及監察機制等頻顯進退失據。面對港大微生物學系講座教授袁國勇再警告「全港

將有１４０萬人感染」的評估「無誇張」，未來１４天抗疫關鍵期的真正考驗恐才剛剛開始！



＊擴封關惟深圳灣人流急升，市民失信心＊



繼１月３０日關閉高鐵西九站、沙頭角、文錦渡等６個關口，２月４日關閉羅湖、落馬洲等

４個關口後，港府昨（５日）日下午再宣布即時關閉啟德及海運大廈兩個郵輪碼頭，並將於周六

零時起對所有自內地入境人士實施強制檢疫１４天。

儘管特首將上述措施稱為「嚴厲」，惟仍因細節欠奉而倍受質疑，而預留兩天「空窗期」更

引發「衝關」效應擔憂。以港府擴大局部封關後的首日（４日）為例，經深圳灣口岸入境總人次

飆升１１０％（須知，背靠深圳灣的南山區確診個案已逾５０宗）；若計入經機場、港珠澳大橋

等的入境總數，香港居民及內地訪客仍分別高逾５４０００人次及９５００人次。倘今明兩日入

境客流急升，港府或難逃「賭大小」失算惡評。

就在港府宣布１４天強制檢疫措施的同時，港人繼通宵排隊撲口罩、掃清超市大米後，市面

突現廁紙搶購潮，有師奶一次性購入逾百卷廁紙，亦有男士肩扛２５公斤裝大米返家……羊群心

態固然令人唏噓，惟歸根結柢仍反映市民對「擠牙膏」式抗疫的港府信心歸零。



＊未來１４天關鍵，考驗強制檢疫執行力＊



回看唐宋八大家之一的曾鞏的名篇《越州趙公救災記》，記載１０７８年之夏，北宋資政殿

大學士趙抃在越州（今紹興）帶領民眾平弭嚴重旱災，其早在飢荒出現前即一口氣提出七大問題

，包括遭遇旱災的有幾鄉、多少百姓夠儲糧、需官府救濟有幾戶、能動用的錢糧有多少、從富人

處可徵募的糧食有多少等；其並設立男女隔日分領糧食，每次領夠兩日、全城分５７個領糧點的

機制，讓擁堵減半，又顧及民眾實際需要。

反觀２０１７年１２月即公布「香港智慧城市藍圖」的港府，至今連市民亟需的口罩供應都

束手無策，更爆出特首稱「口罩要優先給醫護使用」，而醫管局卻稱「從未拿過懲教署生產的口

罩」，難怪網絡、社媒稍有流言，同樣難獲權威消息、透明資訊及時澄清的一眾市民，人心虛怯

要疲於奔命撲口罩、囤大米、搶廁紙。

值此危機時刻，港府實亟需利用「智慧城市藍圖」所設想的「政府一站式公共資料入門網站

『資料一線通』」、「醫管局大數據分析平台」等，及時有效開放更多公私營機構數據，並及時

澄清網上流傳或謠言，以提升抗疫效率和穩定市民信心。

鑑於社區隱形傳播鏈漸顯，而港大微生物學系講座教授袁國勇今早再警告「全港將有１４０

萬人感染」的評估「無誇張」，港府的強制檢疫１４天措施如何確保執行力，例如監察居家隔離

港人健康、安排其每日必須之膳食起居、法律上平衡阻嚇力及保護私隱等，以及如何未雨綢繆為

可能的社區大爆發準備足夠隔離床位、醫療資源等，未來１４天抗疫關鍵期的真正考驗恐才剛剛

開始。

