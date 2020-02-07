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即市新聞

07/02/2020 16:08

《陸言堂－陳永陸》經濟壓抑後會出現急速反彈，不妨留意資源股

　　《陸言堂》上周已說過，武漢肺炎的問題，對全球股市的影響有限，結果美股再創新高，港
股由低位反彈最多近１５００點，Ａ股只是復市首日後急跌，之後三日已顯著回升，似乎武漢疫
情的問題，在股票市場已有所消化。當然，未來兩星期仍然是關鍵時刻，尤其是香港與內地的來
往非常緊密，會否出現社區爆發仍未有一個確切的結論，所以相信恆指仍會出現反覆的情況。
　
　　無可否認的是中央在Ａ股後市前，已推出了多項措施，穩定金融體系，但問題是由於內地多
個城市都要在短期內，作出隔離措施，所以相信整個２月份中國的經濟動力，都會處於一個極低
的水平，所以第一季中國的經濟增長，將無可避免地跌至６％以下的水平，相信最樂觀的情況，
只有５﹒５％，而跌穿５﹒５％的機會亦十分大。
　
　　當然，壓抑後的經濟通常會出現急速反彈的情況，所以相信第二季中國的經濟增長，將可以
回升至６％以上水平，甚至可以達６﹒５％的水平，因為積壓的消費及生產力，將可望在第二季
全面釋放，其中當內地市民失去了春節假期的消費機會，應該會在五一黃金周時重新消費。
　
　　不過，以上的假設是武漢疫情可以在短期內受控，而幸好的是現在似乎已有疫苗可以有效控
制病情，所以現時武漢疫情，絕對可以以樂觀的態度分析。而且，由於各國包括人行可能推出的
貨幣政策，會由於武漢疫情而變得過於寬鬆，所以反而要留意的是全球會否在疫情解決後，出現
惡性通脹的情況，所以當大家仍然在留意新經濟股，又或者醫療藥業股的同時，如果恆生指數再
跌穿２７０００點時，不防留意一些資源股，因為一旦通脹出現，有關股份將會受惠。
　
　　而且，參考２００９年當人行大規模「放水」的時候，一眾資源價格上升的情況十分明顯，
所以相信有關的情況，應該會在第二季出現，相關股份應該會最受追捧。
《獨立股評人　陳永陸》

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