【武漢肺炎】本港往來深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸公交服務調整

《經濟通通訊社６日專訊》因應政府昨日（５日）公布進一步壓縮香港與內地的跨境人流的

防疫管制措施，運輸署發言人今日表示，由２月８日（星期六）起，往來深圳灣口岸及港珠澳大

橋香港口岸的公共交通服務會作出調整。包括部分本地公共交通路線暫停服務或縮短服務時間，

而跨境巴士服務也會暫停。運輸署會密切留意上述兩個口岸調節後的公共交通服務情況。

深圳灣口岸的本地公共交通方面，往來深圳灣口岸的新大嶼山巴士（嶼巴）第Ｂ２Ｘ（天耀

邨－深圳灣口岸）號線、城巴第Ｂ３（屯門碼頭－深圳灣口岸）、第Ｂ３Ａ（山景邨－深圳灣口

岸）及第Ｂ３Ｍ（屯門站－深圳灣口岸（循環線）號線，以及新界專線小巴第６１８（天恩邨－

深圳灣口岸）號線將暫停服務。另外，嶼巴第Ｂ２（元朗站－深圳灣口岸）、第Ｂ２Ｐ（天慈邨

－深圳灣口岸）號線及城巴第Ｂ３Ｘ（屯門市中心－深圳灣口岸）號線將會繼續提供服務並調減

班次至每３０分鐘一班，而使用深圳灣口岸的跨境巴士將會暫停服務。市民如有需要往來該口岸

，可以使用仍然提供服務的本地公共交通（包括專營巴士及的士）。



＊金巴將提供有限度服務＊



至於港珠澳大橋香港的本地公共交通方面，往來港珠澳大橋香港口岸的嶼巴第Ｂ４（機場（

客運大樓）－港珠澳大橋香港口岸（循環線））及Ｂ６（滿東邨－港珠澳大橋香港口岸）號線的

服務時間將縮短為每日上午７時至晚上１１時，班次將調整至每６０分鐘一班。城巴第Ｂ５（港

珠澳大橋香港口岸－欣澳公共運輸交匯處）號線，將會調減班次至每４５分鐘一班。另外，專線

小巴第９０１（迎東邨－港珠澳大橋香港口岸（循環線））號線將暫停服務。另外，港珠澳大橋

香港口岸的粵港跨境巴士將會暫停服務。港澳跨境巴士也將維持有限度服務。

另外，穿梭巴士服務（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）亦將提供有限度服務，澳門線會

調減班次至約每３０至６０分鐘一班，珠海線則調減至約每６０分鐘一班，並會視乎乘客需求再

調整服務。（ｃｌ）

