《經濟通通訊社６日專訊》澳門衛生局局長李展潤在應變協調中心記者會上表示，澳門首位
確診新型冠狀病毒感染患者（來自武漢市的旅客）已達到國家衛計委的出院標準，今日康復出院
，並已離開澳門。他指，首例病患的治療和康後，對澳門抗疫工作起著重大的意義。
他指有關經驗說明了及早發現、及早隔離和及早治療，醫治效果會更好。在首例治療過程中
，救護人員嚴格按照感染控制和護理規範，達到了沒有工作人員受感染的目標，政府有信心能做
好抗疫工作。（ｃｌ）
06/02/2020 17:34
【武漢肺炎】澳門衛生局：首例確診者康復出院，加強當地抗疫信心
《經濟通通訊社６日專訊》澳門衛生局局長李展潤在應變協調中心記者會上表示，澳門首位
確診新型冠狀病毒感染患者（來自武漢市的旅客）已達到國家衛計委的出院標準，今日康復出院
，並已離開澳門。他指，首例病患的治療和康後，對澳門抗疫工作起著重大的意義。
他指有關經驗說明了及早發現、及早隔離和及早治療，醫治效果會更好。在首例治療過程中
，救護人員嚴格按照感染控制和護理規範，達到了沒有工作人員受感染的目標，政府有信心能做
好抗疫工作。（ｃｌ）
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