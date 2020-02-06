【武漢肺炎】澳門衛生局：首例確診者康復出院，加強當地抗疫信心

《經濟通通訊社６日專訊》澳門衛生局局長李展潤在應變協調中心記者會上表示，澳門首位

確診新型冠狀病毒感染患者（來自武漢市的旅客）已達到國家衛計委的出院標準，今日康復出院

，並已離開澳門。他指，首例病患的治療和康後，對澳門抗疫工作起著重大的意義。

他指有關經驗說明了及早發現、及早隔離和及早治療，醫治效果會更好。在首例治療過程中

，救護人員嚴格按照感染控制和護理規範，達到了沒有工作人員受感染的目標，政府有信心能做

好抗疫工作。（ｃｌ）

