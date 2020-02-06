《經濟通通訊社６日專訊》中國罕王（０３７８８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長約５０％，即約２﹒７８億元人民幣。
該集團指，純利增長主因得益於鐵精礦銷售單價同比提高、收購高純鐵業務，加上附屬撫順
罕王傲牛礦業取得高新技術企業資格，並適用１５％的所得稅稅率。該集團又指，高純鐵業務於
去年４月起進行技術改造，於同年１０月完成，並且於去年實現達產。擴產後，高純鐵業務年產
能將達到６６萬噸，較擴產前增加１８％。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
06/02/2020 07:53
【企業盈喜】中國罕王（０３７８８）料去年純利增約５０％
《經濟通通訊社６日專訊》中國罕王（０３７８８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長約５０％，即約２﹒７８億元人民幣。
該集團指，純利增長主因得益於鐵精礦銷售單價同比提高、收購高純鐵業務，加上附屬撫順
罕王傲牛礦業取得高新技術企業資格，並適用１５％的所得稅稅率。該集團又指，高純鐵業務於
去年４月起進行技術改造，於同年１０月完成，並且於去年實現達產。擴產後，高純鐵業務年產
能將達到６６萬噸，較擴產前增加１８％。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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