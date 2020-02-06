【企業盈喜】中國罕王（０３７８８）料去年純利增約５０％

《經濟通通訊社６日專訊》中國罕王（０３７８８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年增長約５０％，即約２﹒７８億元人民幣。

該集團指，純利增長主因得益於鐵精礦銷售單價同比提高、收購高純鐵業務，加上附屬撫順

罕王傲牛礦業取得高新技術企業資格，並適用１５％的所得稅稅率。該集團又指，高純鐵業務於

去年４月起進行技術改造，於同年１０月完成，並且於去年實現達產。擴產後，高純鐵業務年產

能將達到６６萬噸，較擴產前增加１８％。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

