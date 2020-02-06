【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７４﹒１億人幣，買建行騰訊沽中興安踏

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股急升，納指創新高。Ａ股昨日（５日）進一步反彈，港

股連彈兩日後，昨日（５日）續反覆靠穩，恆指高開１９３點，之後掉頭向下，低見２６６６２

，在內地股市造好帶動下，大市重拾升勢，一度抽升２５０點。恆指午後曾跌穿上午低位，最多

跌３４點，見２６６４１點全日低，尾市回穩。恆指全日收報２６７８６點，升１１０點或升

０﹒４２％。

按額度計算，北水全日淨流入７４﹒１１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀

行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是

中興通訊（００７６３）、安踏體育（０２０２０）。

主板成交１３３７﹒８１億元較上日減逾１﹒５％。其中港股通成交２４４﹒５億元，佔總

成交１８﹒３％。



＊人行連續２日放水，內銀反彈建行獲北水追捧＊



為穩定市場、提振市場信心，人民銀行兩日投放流動性資金累計達１﹒７萬億元人民幣。建

設銀行收升逾１﹒１％，報６﹒１５元。北水同樣力撐，淨買入１４﹒５７億元。

股王騰訊軟０﹒２％，報３９２﹒２元。不過，北水依然力撐，淨買入逾１０億元。

新經濟股反彈力度強勁，小米隨市連升三日，累計至今升約９％。有內媒報道，指「小米

１０」系列的發布會預計在本月１２或１３日舉行。北水同樣狂掃貨，淨買入６﹒１２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １４．５７

騰訊控股（００７００） １０．２７

小米集團（０１８１０） ６．１２

工商銀行（０１３９８） ４．８１

中芯國際（００９８１） ４．４３



淨沽出最多港股：

中興通訊（００７６３） －０．７９

安踏體育（０２０２０） －０．７１

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（ｃａ）

