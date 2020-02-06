《日入而息》銀行推紓緩措施，李嘉誠失首富之位，傳人大會議推遲

《今天重點》﹡中銀香港（０２３８８）推五項金融措施，物業貸款可申請還息不還本金管

局表示歡迎銀行因應疫情推出臨時紓緩措施

﹡李嘉誠首次失落福布斯香港首富之位，李兆基以３０４億美元成新首富

﹡路透：受新型肺炎疫情影響，全國人大會議或推遲召開

教育局暫維持最早３月２日復課，仍有待評估疫情；教育局表示中學文憑試

３月２７日前所有考試延期；教育局表示下月９日或前未復課，小六第三次

呈分試取消；教育局將向幼稚園提供防範疫情特別津貼

﹡莎莎國際（００１７８）新春期間港澳零售銷售較去年大跌７６﹒９％



《即日市況》﹡中國將部分美國商品關稅削半，港股收２７４９３點升７０６點



《深滬股市》﹡滬指三連彈今漲１﹒７％，利好催兩市成交再破９千億



《美元匯價》﹡市場風險胃納明顯回升，美匯或挑戰９８﹒５；歐元最新報

１﹒１００１╱０３，日圓最新報１０９﹒８１╱８５



《公司業績》﹡鉅京控股（０８４５０）首季盈轉虧蝕２００萬元，不派息



《公司資訊》﹡莎莎國際（００１７８）新春期間港澳零售銷售較去年大跌７６﹒９％

﹡必瘦站（０１８３０）捐款逾３２０萬元予三個中港慈善團體

﹡盛寶銀行香港前行政總裁出任ＯＳＬ銷售及主經紀商主管

﹡中駿集團（０１９６６）１月份合同銷售額按年升８％

﹡佳源國際（０２７６８）１月合同銷售額按年升１７％

﹡越秀地產（００１２３）１月份合同銷售額按年下跌３５％



《國企紅籌》﹡中國海外宏洋（０００８１）合約銷售按年跌１５％至２８﹒３億元人民幣

﹡中海外（００６８８）１月合約物業銷售按年跌１８％至近２０３億元人幣



《神州民企》﹡海信家電（００９２１）斥４﹒６億元人民幣認購５項理財產品

﹡陽光１００中國（０２６０８）１月合同銷售額按年跌６０％至２﹒４６億

元人民幣



《中國要聞》﹡銀保監表示明確信託公司股東等股權管理職責；推動健康險、意外險等產品

價格下降

﹡深圳下周一起恢復樓市交易，惟禁現場開盤或睇樓活動

﹡據報資管新規過渡期或延長一年



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％，報１１７４９﹒６８點



《其他消息》﹡深股通額度全日用６０﹒５７億；滬股通額度全日用７５億元，陸股通淨流

入逾１０５億元

﹡李嘉誠１２年來首次失落福布斯香港首富之位，李兆基成新首富

﹡證監會禁止興業金融前分析員謝嘉熙重投業界１２個月



《武漢肺炎》﹡習近平會見柬埔寨首相稱有把握打贏疫情防控阻擊戰

﹡林正財稱酒店強制檢疫可接受，全面封關影響物資供應

﹡廣東新增確診病例７４例累計９４４例，深圳增２５例

﹡北京新增２１例確診病例，累計２７４例

﹡全國確診病例２﹒８萬宗５６３死，天津貴州出現死亡

﹡袁國勇稱港府需做好防疫，確保不會出現大規模傳染

﹡香港郵空表示一直優先處理涉口罩特快專遞，不存在積壓

﹡政府發言人表示食品供應正常無來貨不足，譴責居心叵測造謠者

﹡政府表示口罩及防疫品採購困難，但仍多管齊下全球採購

﹡醫管局預計大量醫護人員缺勤，緊急服務續受嚴重影響

﹡郵輪「有毒」滯留日本橫濱，目前共２０人確診受感染

﹡至少三名曾赴新加坡出席會議亞洲實業家感染新冠病毒

﹡時代廣場有商店職員親屬確診，已全面消毒

﹡東瀛遊縱橫、康泰等多間旅行社取消台灣、越南團

﹡大理政府徵用運往重慶口罩，「搶鏢」行徑惹眾怒

﹡雲南大理市委宣傳部官方微信公眾號發布外省在本市工作學習生活人員一律

不得返回

﹡全國口罩日產量１４８０萬隻，產能利用率６７％

﹡國鐵集團表示今日前購票均可免費退，組織車內分散就坐

﹡醫學會表示政府向私家醫生提供３萬口罩到貨將抽籤處理

﹡遼寧省發布「最嚴３０條」，全省實施小區封閉管理

﹡醫管局員工陣線表示若談判不成功，醫護或現集體辭職

﹡中國多城實施封閉式管理，包括經濟重鎮南京、鄭州

﹡旅遊業界促政府向每家旅行社資助１５萬元及派消費券

﹡維珍澳洲航空下月起永久停飛香港航線

﹡微信支付推出新冠肺炎中小商家保障，住院可獲補貼

﹡教育局暫維持最早３月２日復課，仍有待評估疫情；教育局表示中學文憑試

３月２７日前所有考試延期；教育局表示下月９日或前未復課，小六第三次

呈分試取消；教育局將向幼稚園提供防範疫情特別津貼

﹡滬破獲９起製售假劣防疫物資案，繳獲假口罩逾３萬隻

﹡香港保險業指疫情是第二重打擊，影響比社會運動嚴重

﹡供應商表示本港食品日用品供應無問題，市民無需搶購

﹡神州控股「燕雲ＤａａＳ」助搭建價格監測及防控系統

﹡本港往來深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸公交服務調整

﹡衛生署呼籲市民提防詐騙捐獻電郵及網站

﹡外交部表示多國中斷對華航班人為製恐慌，已提嚴正交涉；外交部表示１９

名在華外國人確診，２人治癒

﹡比亞迪旗下公司新增消毒液業務

﹡江浙滬渝本月不開學，深圳高中下周起實施網上教學

﹡澳門首位確診患者今日康復出院離境；澳門衛生局表示首例確診者康復出院

，加強當地抗疫信心

﹡民航局表示春節民航客運量挫４８％，節後返程高峰不再；近５０外國航企

停飛中國，民航局稱已發７０函件解釋

﹡交通部表示春運返程高峰公共交通工具將設隔離區

﹡衛健委表示檢測能力提升，疑似病例確診或排除速度加快

﹡台灣再增兩人確診，已請求吉利德日後供應瑞德西韋

﹡香港零售管理協會籲業主取消收取固定租金６個月

﹡全日空本月１７日至下月２８日停飛往返香港大阪航班

﹡廣電總局表示指導網絡視聽平台疫情期規範開展在線教育

﹡全國發起「抗疫」債券，深圳首批債券集資１３億元人民幣

﹡警方表示口罩騙案１０９宗涉５８萬元，已拘捕六男兩女

﹡金管局表示歡迎銀行因應疫情推出臨時紓緩措施

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