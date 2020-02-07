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即市新聞

07/02/2020 07:46

《日出而作》美股破頂高收，美元見四個月高，油價走勢反覆

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９３７９．７７　升８８．９２點╱０．３０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３４５．７８　升１１．０９點╱０．３３％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９５７２．１６　升６３．４７點╱０．６７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５０４．７９　升２２．３１點╱０．３０％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３５７４．８２　升９６．４９點╱０．７２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３８．１８　升５２．７８點╱０．８８％

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．９７，歐元兌美元１．０９８０

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