《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３７９．７７ 升８８．９２點╱０．３０％
標普５００ ３３４５．７８ 升１１．０９點╱０．３３％
納斯達克 ９５７２．１６ 升６３．４７點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５０４．７９ 升２２．３１點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １３５７４．８２ 升９６．４９點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３８．１８ 升５２．７８點╱０．８８％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．９７，歐元兌美元１．０９８０
07/02/2020 07:46
《日出而作》美股破頂高收，美元見四個月高，油價走勢反覆
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３７９．７７ 升８８．９２點╱０．３０％
標普５００ ３３４５．７８ 升１１．０９點╱０．３３％
納斯達克 ９５７２．１６ 升６３．４７點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５０４．７９ 升２２．３１點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １３５７４．８２ 升９６．４９點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３８．１８ 升５２．７８點╱０．８８％
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