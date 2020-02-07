【武漢肺炎】高盛：疫情為樓市復甦添不明朗，籲買領展及長實

《經濟通通訊社７日專訊》高盛發表報告指，香港房地產股板塊估值已跌至近期低位，但由

於需求持續疲弱，加上新型冠狀病毒疫情持續爆發，認為本港樓市復甦之路持續不明朗，故普遍

下調該行所覆蓋的公司每股盈利預測，並偏好具有較強股息增長及防守性高的股份，如領展

（００８２３）及長實集團（０１１１３）。

高盛指，由於領展民生零售業務較多、積極進行資產管理及收購，故將其投資評級由「中性

」，上調至「買入」，惟目標價由９８元略降至９７元。至於長實則考慮到收購英國釀酒廠

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ後可有較高的經常性收入，維持長實「買入」評級，目標價７４元。

受疫情影響，高盛下調本港樓價及租金增長預測，預期將較去年中高峰回落１０％至

２０％，而此前預期是跌２％至１０％，並分別削減地產股每股資產淨值及盈利預測１０％及

１３％。同時，該行亦將置富產業信託（００７７８）評級由「中性」下調至「沽售」，目標價

由９﹒７元，降１２﹒３７％至８﹒５元，以反映其租金調升率放緩及今年租約到期數目增加。

（ｙｗ）



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