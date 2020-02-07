《窩輪匯智－劉嘉輝》急升過後如何作轉倉部署？

《窩輪匯智》上周提到「末日輪」的「變金之旅」，主要是在到期前相關資產價格出現突變

，令輪證價格成功由價外變為價內甚至深入價內，其後產生的內在值令窩輪價格急升，出現具爆

炸性的倍升走勢。

隨市況在數個交易日內大幅反彈，個別焦點股份如阿里巴巴（０９９８８）等已錄得短時間

的升勢之時，輪證策略又該如何調整？

就以上周五（３１日）筆者在網上節目「一周輪證焦點」中提到的阿里巴巴認購證為例，產

品的條款是約７％價外，本年８月到期，對換比率１００：１，當時實際槓桿約為６﹒７倍，而

正股當時於２００元位置。在阿里急彈的走勢中，截至周五中午１２時，正股一周升約７％，輪

價則大升約４４％，成功由價外變為價內，並捕捉及放大正股這段升浪中的表現。

當產品已變為價內，理論上實際槓桿會較之前為低，輪價會較高，因此不少投資者會考慮先

行獲利並換碼繼續坐倉。換碼的策略，是將原來的利潤先行鎖定，以部分利潤買入新一隻認購證

，而輪價將較原先已為價內的產品為低，減少資金於市場承受的風險。

至於何謂貼價？貼價程度多少，其實是相對正股的波動性。就以阿里為例，其成交活躍的引

伸波幅普遍約於３０％以上，亦意味市場預期正股每天的波動性約２％。若將這類上落幅度較大

的正股與一些如內銀股等比較，輪證的貼價程度就會因應正股而有所不同。簡單說，若同樣是

７％價外，到期日相若，放於阿里與內銀股身上，相對的風險程度就會很不同。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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