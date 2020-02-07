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即市新聞

07/02/2020 16:55

《窩輪匯智－劉嘉輝》急升過後如何作轉倉部署？

　　《窩輪匯智》上周提到「末日輪」的「變金之旅」，主要是在到期前相關資產價格出現突變
，令輪證價格成功由價外變為價內甚至深入價內，其後產生的內在值令窩輪價格急升，出現具爆
炸性的倍升走勢。
　　隨市況在數個交易日內大幅反彈，個別焦點股份如阿里巴巴（０９９８８）等已錄得短時間
的升勢之時，輪證策略又該如何調整？
　　就以上周五（３１日）筆者在網上節目「一周輪證焦點」中提到的阿里巴巴認購證為例，產
品的條款是約７％價外，本年８月到期，對換比率１００：１，當時實際槓桿約為６﹒７倍，而
正股當時於２００元位置。在阿里急彈的走勢中，截至周五中午１２時，正股一周升約７％，輪
價則大升約４４％，成功由價外變為價內，並捕捉及放大正股這段升浪中的表現。
　　當產品已變為價內，理論上實際槓桿會較之前為低，輪價會較高，因此不少投資者會考慮先
行獲利並換碼繼續坐倉。換碼的策略，是將原來的利潤先行鎖定，以部分利潤買入新一隻認購證
，而輪價將較原先已為價內的產品為低，減少資金於市場承受的風險。
　　至於何謂貼價？貼價程度多少，其實是相對正股的波動性。就以阿里為例，其成交活躍的引
伸波幅普遍約於３０％以上，亦意味市場預期正股每天的波動性約２％。若將這類上落幅度較大
的正股與一些如內銀股等比較，輪證的貼價程度就會因應正股而有所不同。簡單說，若同樣是
７％價外，到期日相若，放於阿里與內銀股身上，相對的風險程度就會很不同。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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