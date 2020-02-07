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即市新聞

07/02/2020 12:56

《環球趨勢－黃耀宗》投資坦誠認錯，比邀功更難能可貴

　　《環球趨勢》先祝讀者鼠年富貴利達、身體健康及心想事成。
在分享本期文章核心主旨前，先解答最近常見的問題︰「港股可以進行抄底操作嗎？」、「應該
買入什麼股份？」等問題。
　　首先，筆者曾於１２月記招提及今年股市較容易出現「恐慌性拋售」（理由不再在此解釋了
）；從１月２０日至２月３日，恆生指數從高位回落逾１０％（ＩＧ期貨更甚），以上條件已符
合筆者「恐慌性拋售」的初步定義。因此，於周一（２月３日）電視訪問內已提出可先作一注長
線吸納的抄底操作。
　　其後，吸納什麼股份才是抄底操作的重點！簡單總括，只要參考早前文章提及的「２０２０
年上半年１０大愛股」，當中不乏１月市場才開始熱愛的中國新經濟股、５Ｇ大型設備及新醫療
等主題。因此，選取名單內走勢較強的股份便可以了。
　　回到本文重點！
　　相信一直留意筆者分享的戰友，應該不難發現筆者早前分享的「２０２０年上半年１０大愛
股」表現不俗；再者，過去數次在彭博及其他訪問當中，亦看中了Ａ股買入時機、中興通訊
（００７６３）、雲計算、生物科技等等。
　　作為一個以管理客戶資產為主要工作的基金經理，選出跑贏大市的板塊及股份當然開心。但
是，人不是神，令筆者最感興趣往往卻是發現選擇錯誤後，如何「救倉」的操作，即將功補過。
以「１０大愛股」作其中一例，１２月中旬，投資氣氛逐漸轉好，惟百威亞太（０１８７６）股
價表現遜色，我們並沒有因為「媒體虛榮壓力」而堅持持有，反之「認錯」決定賣掉，並「將功
補過」增加中概股比重。最後，此役的相對落差逾３成之多！
　　有多少投資人願意拿出勇氣及自信於他人面前承認自己的錯失呢？
　　總括而言，若筆者站在投資者角度，並不會只是留意「報稱回報」，反是在投入金錢前先向
管理團隊查詢有關「救倉」操作經驗，因為這是遠較「故事營銷策略」容易露出馬腳。個人經驗
而言，真正懂得「救倉」的基金經理，較實而不華。
《利達ＬＷ　Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師　黃耀宗》

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