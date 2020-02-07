【企業盈警】皇璽餐飲九個月應佔虧損或擴大至最多２３５０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》皇璽餐飲（０８３００）預期截至去年１２月底止９個月，公司

擁有人應佔虧損按年擴大最多約１﹒４倍，將介乎２０５０萬元至２３５０萬元，而在２０１８

年同期應佔虧損約９８０萬元。

虧損擴大主要受累關閉了四間餐廳，及自去年６月以來反修例運動對現有食肆產生負面影響

，期內收益按年大幅減少１９﹒１％至約５８４０萬元；員工成本亦增加１９％至約２７６０萬

元等。

相關業績預期下周一（１０日）刊發。（ｎｓ）

