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07/02/2020 08:57

【企業盈警】皇璽餐飲九個月應佔虧損或擴大至最多２３５０萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》皇璽餐飲（０８３００）預期截至去年１２月底止９個月，公司
擁有人應佔虧損按年擴大最多約１﹒４倍，將介乎２０５０萬元至２３５０萬元，而在２０１８
年同期應佔虧損約９８０萬元。
　　虧損擴大主要受累關閉了四間餐廳，及自去年６月以來反修例運動對現有食肆產生負面影響
，期內收益按年大幅減少１９﹒１％至約５８４０萬元；員工成本亦增加１９％至約２７６０萬
元等。
　　相關業績預期下周一（１０日）刊發。（ｎｓ）

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