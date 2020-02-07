《經濟通通訊社７日專訊》皇璽餐飲（０８３００）預期截至去年１２月底止９個月，公司
擁有人應佔虧損按年擴大最多約１﹒４倍，將介乎２０５０萬元至２３５０萬元，而在２０１８
年同期應佔虧損約９８０萬元。
虧損擴大主要受累關閉了四間餐廳，及自去年６月以來反修例運動對現有食肆產生負面影響
，期內收益按年大幅減少１９﹒１％至約５８４０萬元；員工成本亦增加１９％至約２７６０萬
元等。
相關業績預期下周一（１０日）刊發。（ｎｓ）
07/02/2020 08:57
【企業盈警】皇璽餐飲九個月應佔虧損或擴大至最多２３５０萬元
《經濟通通訊社７日專訊》皇璽餐飲（０８３００）預期截至去年１２月底止９個月，公司
擁有人應佔虧損按年擴大最多約１﹒４倍，將介乎２０５０萬元至２３５０萬元，而在２０１８
年同期應佔虧損約９８０萬元。
虧損擴大主要受累關閉了四間餐廳，及自去年６月以來反修例運動對現有食肆產生負面影響
，期內收益按年大幅減少１９﹒１％至約５８４０萬元；員工成本亦增加１９％至約２７６０萬
元等。
相關業績預期下周一（１０日）刊發。（ｎｓ）
|國際動態07/02/2020
疫情+示威 維珍澳洲永久停飛港
|生財有道06/02/2020
李嘉誠首次失落福布斯香港首富 李兆基以304億美元成新首富
|生財有道06/02/2020
【武漢肺炎】DSE 3月27日前考試延期 暫維持最早3月2日復課
|中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】中國多城實施封閉式管理 包括經濟重鎮南京、鄭州
|生財有道06/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪宜現價獲利離場
|FOCUS06/02/2020
【FOCUS】市民疲撲口罩廁紙 港府「智慧城市」當擔抗疫奇兵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰