《專家之言－麥嘉嘉》內地釋放積極寬鬆貨幣政策訊號

《專家之言》近期資金流向顯示，北水重開後資金重新流入港股，本周首三日累計淨買入金

額近１０４億港元，周三單日淨流入更創２０１８年２月至今單日高，數據反映內地資金或趁低

吸納，而港股跌至自去年８月至今的上升通道底部亦見反彈。技術上，恆指要回補１月２９日裂

口介乎２７３３３至２７７７４點，走勢才算趨穩。



＊港股上試２７７７４回補裂口才算轉穩＊



內地方面，由於肺炎疫情衝擊下對經濟造成壓力，人民銀行、財政部、銀保監、中證監及外

管局五大部委聯合出台《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，提

出共３０條金融措施，以緩解疫情對中小企經營上帶來的資金壓力，以避免現企業倒閉潮及減輕

失業壓力，內容包括臨時減免稅收及提供補貼等。在資金層面上，內地已釋放積極寬鬆貨幣政策

訊號，於本周初持續進行逆回購，並下調逆回購中標利率。由於內地表明需壓低企業信貸成本，

市場憧憬人行將於本月進行中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，同時將操作利率再次下調，以引導貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）下降。

另一方面，國際評級機構惠譽預計，若新型冠狀病毒肺炎疫情要到第二季才能被控制，中國

第一季ＧＤＰ增長可能只有近３％，中國政府將採取「堅定」的寬鬆政策，促進下半年的增長，

從而使年增長率超過５％。板塊方面，由於疫情持績，將對內地零售、餐飲、以至航空交通造成

衝擊，但經營線上業務股份可免於疫情影響，短期看好板塊包括線上醫療諮詢、電商外賣及在線

教育。



＊內地網購需求大增，阿里巴巴料可受惠＊



個股中，居民減少外出消費，網購需求大增，阿里巴巴（０９９８８）料受惠。另外，旗下

阿里釘釘提供在家辦公、在綫辦公，釘釘視頻會議等功能，受惠疫情而推高線上生意及用戶量急

增。目前，阿里巴巴業務可分為四大範圍，分別是核心商業、數字媒體及文娛、雲計算及創新業

務板塊，當中又以與內地消費息息相關的電商業務為核心。從第三季收入來看，阿里核心商業業

務收入佔比最大，達８５％，這包括內地及海外電商業務；數字媒體及文娛業務收入佔比則約７

％，旗下業務收入來自綫上視頻、瀏覽器、綫上票務等互聯網入口，以及阿里影業、阿里音樂、

阿里遊戲和體育等內容；雲計算業務收入則佔約８％。目前收入增速最快的為雲計算業務，收入

按年上升６４％，至９２﹒９１億元人民幣。據市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ資料顯示，阿里雲

於２０１８年，在亞太地區以１９﹒６％的市場份額，在ＩａａＳ（基礎設施即服務）及

ＩＵＳ（基礎設施公用事業服務）領域連續兩年取得亞太地區首位。而截至去年８月底止，合共

約有５９％的內地上市公司為阿里雲客戶。雲計算業務成為阿里巴巴未來增長引擎，預計能受惠

移動視頻用戶及大數據用量的增長。

此外，阿里巴巴擁有內地最大電商業平台淘寶。截至２０１９年６月全球年度活躍消費者達

８﹒６億人。２０１９年上半年來自核心商業收入增長４４％。受惠城鎮化及線上消費滲透率上

升，為集團持續貢獻穩定現金流。集團亦積極推進全球化策略，除於２０１６年收購東南亞領先

電商平台Ｌａｚａｄａ外，早前亦透過旗下螞蟻金服收購越南數碼錢包服務商ｅＭｏｎｋｅｙ，

拓展東南亞電子錢包業務。同時，阿里巴巴的分拆概念有助提升估值。俱中長線投資前景。

《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

