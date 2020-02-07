全國確診病例破３萬宗，港股低開１３７點報２７３５６點

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股三大指數破頂，亞洲股市今早表現榮辱互見，日經跌

８９點，台北加權指數升１７６點。另外，全國確診病例突破３萬宗，６３６人死亡，本港股市

今早受疫症影響，加上港股昨日急升下，今早略現獲利盤，恆指低開１３７點，其中中生製藥（

０１１７７）低開２﹒３％，為開市表現最差恆指成分股；國際油價漲跌互現，本港「三桶油」

則隨市下跌，中海油（００８８３）低開逾２％。恆生指數開報２７３５６點，跌１３７點或跌

０﹒５０％，主板成交２６﹒６６億元。國企指數報１０６７６點，跌８８點或跌０﹒８２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７８％，報５７﹒４５元；港交所

（００３８８）無升跌，報２７３元；騰訊（００７００）跌０﹒２％，報３９９﹒２元；中移

動（００９４１）跌０﹒４５％，報６６﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒３１％，報

８０﹒８元。



恆指開市十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中生製藥（０１１７７） １１﹒０２元 跌２﹒３０％

申洲國際（０２３１３） １０８﹒１０元 跌２﹒１７％

中海油 （００８８３） １２﹒３４元 跌２﹒０６％

中石化 （００３８６） ４﹒２０元 跌１﹒６４％

中國人壽（０２６２８） １９﹒４２元 跌１﹒５２％

中信股份（００２６７） ９﹒１８元 跌１﹒５０％

電能實業（００００６） ５６﹒１５元 跌１﹒４０％

太古Ａ （０００１９） ７０﹒４５元 跌１﹒２６％

中國神華（０１０８８） １４﹒２８元 跌１﹒２４％

長實集團（０１１１３） ５０﹒６５元 跌１﹒１７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

