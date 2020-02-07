《盤後部署》內地肺炎新增宗數稍放緩，港股２７０００料見支持

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數雖然再創新高，但新型冠狀病毒疫情持續，確診人

數目前超過３﹒１萬宗，死亡人數６３７人。港股今日終止四連升，低開１３７點報２７３５６

點。當中重磅股、「三桶油」及中資金融股回吐，令港股一度最多跌２６９點見２７２２４點。

及後騰訊（００７００）及本地地產股於尾市發力，令港股跌勢收窄。最終港股收報２７４０４

點，跌８９點或跌０﹒３３％，主板成交９９４﹒０８億元跌２４﹒５％。國企指數報

１０７０５，跌５９點或跌０﹒５５％。

Ａ股兩市同樣反彈，上證綜指報２８７５，上升９點或上升０﹒３３％，成交

３６２３﹒８４億元人民幣。深證成指報１０６１１，上升１０點或上升０﹒１０％，成交

５６７２﹒０１億元人民幣。



＊標準下調中國經濟增長預測至５％＊



評級機構標準普爾報告指出，受新型冠狀病毒影響，將本年中國經濟增長預測由５﹒７％下

調至５％。標普指若假設疫情下月受控制，料疫情影響中國經濟情況主要反映在首季度，今年第

三季或回穩，明年則有望收復失地，並上調明年經濟預測由５﹒６％升至６﹒４％。標準料本次

疫情中，旅遊限制會直接影響內地經濟，當中消費板塊最受挫，估計影響較２００３年的「沙士

」大。報告又指如果疫情未能受控，經濟將進一步受挫並帶來嚴重信貸影響。

另外，近期美股持續強勢，三大指數繼續破頂。Ｍｉｌｌｅｒ Ｔａｂａｋ首席市場策略師

Ｍａｔｔ Ｍａｌｅｙ公開表示，過去一段時間股市已得到「完美定價」，去年不少散戶已獲優

異回報。然而，他預料後市下挫一成的機會較再上漲一成為高，故他認為目前大家不宜入市高追

。Ｍａｌｅｙ表示，不論市場大戶對股市看法如何，如股市出現反彈，他們必然追入以追趕自身

設立的全年目標，相反，散戶看法過於極端，普遍不是預期股市會再升三成，就是認為股市即將

崩潰。他強調，股市表現普遍介乎上述兩種情況之間。



＊宜靜待本港未來一周肺炎新增宗數＊



在未有特別好消息沖喜下，港股本日終止四連升，但此仍為正常調整。自肺炎疫情真正爆發

以來，港股上兩周累挫逾１７００點後，本周已反彈逾千點，今日回吐可視作短期急彈後的喘息

反應。最終港股連續兩日企穩二萬七以上，反映短線的撈底資金尚未逃離；加上內地新增肺炎宗

數上升速度見稍為放緩，若然疫情下周未有突然惡化，料二萬七見支持。

預期港股下周走勢依然較為波動，若疫情突然惡化，相信港股短線仍會走低，或再下試本年

的最低位及去年１２月４日的二萬六關；若突然傳有能抑制肺炎藥物的好消息，港股亦會因此反

彈，相信能補回因肺炎疫情而意外下跌的跌幅，或可再上試二萬九關。此外港府自身控制疫情的

措施效果也相當關鍵，隨疫情正式爆發至今開始已超過兩星期，潛伏期患者的爆發高峰或將來臨

，料未來一星期的本港疫情宗數將左右港股未來一周走勢。故此，建議投資者此刻不要盲目入市

。（ｋｓ）

