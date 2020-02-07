《經濟通通訊社７日專訊》社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ公布業績，上季盈利按年挫５３﹒５％
至１﹒１９億元（美元．下同），每股盈利０﹒１５元，遜市場預期。
不過期內收入增逾１０﹒８％至１０﹒０７億元，首次突破１０億元，遠勝市場預期，當中
廣告收入增１２％至８﹒８５億元。按業務分布計，美國業務收入增１７％，國際業務收入升３
％。另外，每日活躍用戶增至１﹒５２億戶，勝市場預期。
公司預計，今年首季收入將介乎８﹒２５億至８﹒８５億元，遜市場預期。（ａｌ）
07/02/2020 08:04
《外企業績》Ｔｗｉｔｔｅｒ上季盈利挫近五成四，遜市場預期
《經濟通通訊社７日專訊》社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ公布業績，上季盈利按年挫５３﹒５％
至１﹒１９億元（美元．下同），每股盈利０﹒１５元，遜市場預期。
不過期內收入增逾１０﹒８％至１０﹒０７億元，首次突破１０億元，遠勝市場預期，當中
廣告收入增１２％至８﹒８５億元。按業務分布計，美國業務收入增１７％，國際業務收入升３
％。另外，每日活躍用戶增至１﹒５２億戶，勝市場預期。
公司預計，今年首季收入將介乎８﹒２５億至８﹒８５億元，遜市場預期。（ａｌ）
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