《外企業績》Ｔｗｉｔｔｅｒ上季盈利挫近五成四，遜市場預期

《經濟通通訊社７日專訊》社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ公布業績，上季盈利按年挫５３﹒５％

至１﹒１９億元（美元．下同），每股盈利０﹒１５元，遜市場預期。

不過期內收入增逾１０﹒８％至１０﹒０７億元，首次突破１０億元，遠勝市場預期，當中

廣告收入增１２％至８﹒８５億元。按業務分布計，美國業務收入增１７％，國際業務收入升３

％。另外，每日活躍用戶增至１﹒５２億戶，勝市場預期。

公司預計，今年首季收入將介乎８﹒２５億至８﹒８５億元，遜市場預期。（ａｌ）

