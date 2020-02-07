【貿易休戰】努欽：料疫情不會影響中國履行農產品採購承諾

《經濟通通訊社７日專訊》美國財長努欽接受霍士新聞訪問時表示，據目前掌握的資訊，中

國目前在履行貿易協議承諾上沒有問題，並不受疫情影響，而新型冠狀病毒對供應鏈及世界經濟

的影響，將於未來兩周變得更加清楚。

他亦指，總統特朗普想得到正確的協議，第二階段貿易談判有可能要在總統大選後才進行，

又強調中國削減約７５０億美元美國進口商品的關稅，是雙方第一階段貿易協議的一部分。

（ａｌ）

