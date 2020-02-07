《台股攻略－馮偉明》台股今日險守１１６００點

《台股攻略》美股昨夜三大指數雖然造好，但因疫情對亞洲地區的影響無助台股挽回劣勢。

加權指數開市中段曾重挫百點，收市險守１１６００點大關，收１１６１２點，跌１３６點，成

交金額為新台幣１２８６億元。

指數成分股大立光跌１﹒８６％，失守新台幣４８００元大關，收新台幣４７５５元。台積

電全日走弱，收市跌１﹒３％。鴻海旗下ＦＩＩ（工業富聯）龍華園區已開始試產口罩，目前正

在申請品質認證，預計２月底一天可生產口罩２００萬個，股價收市跌０﹒８％。面板雙虎友達

及群創跌大約１﹒５％。疫情持續影響下，防疫概念股繼續成為今日焦點，南六、亞諾法、美德

醫、毛寶及康那香漲停，花仙子股價大升。除防疫相關股外，宅經濟亦成為另類受惠概念股，由

於寒假延遲開學，帶動遊戲概念股今日一度造好，鈊象及傳奇夾１月營收於開市早段股價大升，

但接近收市時維持在開市價附近，智冠升超過１％，而網龍則小升。

台股能否改變弱勢，關鍵在於新型肺炎疫情是否於短期內得以控制，以及中國內地企業於２

月１０日能否如期復工，預料加權指數低位則維持在１１５００點左右。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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