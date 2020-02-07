《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）宣布，公司將捐贈１０００萬元人民幣
，用於抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。
其中，第一筆５００萬元人民幣已通過上海市慈善基金會捐贈，專項用於支援湖北省新型冠
狀病毒肺炎疫情防控、人員救治、醫務人員保障相關的各項工作；第二筆５００萬元人民幣優先
以防疫及救護的急需物資為主，繼續向重點疫情地區捐助。
此前，中芯國際參股子公司中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司及中芯集成電路製造（
紹興）有限公司已分別為疫情防控捐款１００萬元人民幣和５０萬元人民幣。（ｕｌ）
07/02/2020 09:15
【武漢肺炎】中芯（９８１）捐出千萬人幣，用以抗擊新型肺炎疫情
《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）宣布，公司將捐贈１０００萬元人民幣
，用於抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。
其中，第一筆５００萬元人民幣已通過上海市慈善基金會捐贈，專項用於支援湖北省新型冠
狀病毒肺炎疫情防控、人員救治、醫務人員保障相關的各項工作；第二筆５００萬元人民幣優先
以防疫及救護的急需物資為主，繼續向重點疫情地區捐助。
此前，中芯國際參股子公司中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司及中芯集成電路製造（
紹興）有限公司已分別為疫情防控捐款１００萬元人民幣和５０萬元人民幣。（ｕｌ）
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