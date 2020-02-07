《談國論企－黎偉成》中國降加徵關稅率促美方全撤

《談國論企》中國國務院關稅稅則委員會決定，於２０２０年２月１４日起，降低對若干由

美國進口的商品所加徵的關稅稅率，有利於進口更多的美國商品，特別是農產品，釋出強烈的善

意，有助補足因新型冠狀病毒感染肺炎疫情而工農減產、停產或產生的供應不足；更強調「希望

與美方一道朝最終取消全部加徵關稅的方向努力」，但美國若干主要官員還是不放棄仇華壓華惡

思劣行，兩國第二階段的經貿磋商相當艱鉅。千萬不要過份樂觀。



＊疫炎期仍履行協諾盡顯國之泱泱＊



國務院關稅稅則委員會於２０２０年２月６日的所發布的公告，主要內容當然為：由２月

１４日１３時０１分起，把２０１９年９月１日起（１）已加徵關稅１０％的商品，加徵關稅稅

率調整為５％；（２）已加徵５％關稅的商品，加徵稅率調整為２﹒５％。是之為對美方降低對

進口中國若干商品的回應。需要指出者，為（一）美方於於２０１９年９月１日起加徵對華輸美

１２００億美元關稅稅率所降之一半，但關稅稅率最高為１５％，下調一半為７﹒５％，相對於

中方調低一半分別為５％與２﹒５％還要高得多。此為我強調之中方釋出善意之因。

尤其是（二）中國在最近爆發之新型冠狀病毒感染肺炎疫情，相當嚴重，對國民經濟會產生

不輕的負面影響，仍然肯於採取與美方對等的降加徵關稅措施，此乃中國在肺炎疫情尚待高峰期

之際，仍美國單方對華加徵關稅的劣舉，經多輪經貿磋商最終達致第一階段經貿協議的承諾，啟

示性甚大。

我看中國仍會進一步加強對包括美國在內的各地各種各樣物資進口，同樣的理由是新型冠狀

病毒感染肺炎疫情使工農業生產和產品供應，相應減少，很有必要輸入更多、更多的多元物資。

由是美國白宮首席經濟顧問庫德洛Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ，居然表「疫情可能會影響美

國按協議增加對中國的出口」，乃非理性、不專業、更不經腦袋的胡言費話，中國千萬不要稍一

相信以特朗普及其一眾劣衰言。



＊堅促美撤單方加徵關稅劣行＊



所言之劣，正正反映出（三）美國劣質高官在中國爆發之新型冠狀病毒感染肺炎疫情伊始，

仍然暴露出仇華壓華之醜態，如美國財長羅斯居然表此疫很可能使在華美企會把生產設備搬回美

國，羅斯可以有如斯劣言嗎！

其言之劣，因疫情不可能持續不止，到穩定甚至壓疫，肯定會增需而增產，增供應。我相信

中國政府抗症，穩經濟，惠民生之效。

香港何以嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

