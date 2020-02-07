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即市新聞

07/02/2020 09:35

《異動股》藥業股個別走，中國醫療跌１０％，海王英特龍升逾１倍

　　《經濟通通訊社７日專訊》醫藥業升跌向四，個別有業務而大幅炒起。海王英特龍
（０８３２９）急升１０９﹒８４％報０﹒６４元，成交達１０５４萬股，涉資６０９萬元。
　　海王英特龍公布，附屬公司福州海王福藥制藥生產的利巴韋林注射液，被納入試行第五版新
冠病毒肺炎診療方案。集團將高度關注新型冠狀病毒的治療進展，並積極回應防疫需求和組織生
產。
　　另外，此前累計急升的中國醫療集團（０８２２５），最新報１﹒２８元，跌１０﹒４９％
，盤中低報１﹒１８０元，成交達１９２萬股，涉資２５５萬元。
　　現時，恆生指數報２７３１２，跌１８１點或跌０﹒６６％，主板成交５０﹒７７億元。國
企指數報１０６６５，跌０﹒９２％或跌９８點。
　　上證綜合指數報２８５０，跌１５點或跌０﹒５６％，成交２３０﹒９４億元人民幣。深證
成份指數報１０５３８，跌６３點或跌０﹒６０％，成交３５５﹒１５億元人民幣。

　　表列部分同業股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中藥　　（００５７０）　　　　４﹒３８０元　　　升４﹒５３５％
　　白雲山　　　（００８７４）　　　２６﹒７５０元　　　跌１﹒６５４％
　　蓮和醫療　　（００９２８）　　　　０﹒０５２元　　　跌５﹒４５５％
　　李氏大藥廠　（００９５０）　　　　４﹒９００元　　　升０﹒８２３％
　　石藥集團　　（０１０９３）　　　１９﹒２００元　　　跌０﹒８２６％
　　國藥控股　　（０１０９９）　　　２６﹒３００元　　　跌０﹒１９０％
　　中生製藥　　（０１１７７）　　　１１﹒０８０元　　　跌１﹒７７３％
　　康華醫療　　（０３６８９）　　　　４﹒４６０元　　　升１﹒５９５％
　　石四藥集團　（０２００５）　　　　７﹒５８０元　　　升２﹒２９４％
　　大健康國際　（０２２１１）　　　　０﹒０６０元　　　跌３﹒２２６％
　　中國醫療集團（０８２２５）　　　　１﹒２８０元　　跌１０﹒４９０％
　　海王英特龍　（０８３２９）　　　　０﹒６４０元　升１０９﹒８３６％
　　康寧傑瑞製藥（０９９６６）　　　１４﹒５６０元　　　升１﹒９６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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