《經濟通通訊社７日專訊》人行副行長潘功勝表示，為支持打贏疫情防控阻擊戰，人民銀行
作出一項特別的政策安排，設立了３０００億元人民幣專項再貸款，對口罩、護目鏡、消毒液等
企業快速放貸。
提供低成本再貸款資金，通過主要的全國性銀行和湖北等重點省份的部分地方法人銀行，向
重點醫用物品和生活物資的生產、運輸和銷售的重點企業提供優惠利率信貸支持。資金投向實行
重點企業名單制管理。綜合低成本貸款利率和財政部貼息，確保重點企業實際融資成本降至１﹒
６％以下。嚴格使用專項再貸款。（ｅｗ）
07/02/2020 11:26
【抗疫維穩】人行設３千億專項再貸款，確保融資成本降至１﹒６％
《經濟通通訊社７日專訊》人行副行長潘功勝表示，為支持打贏疫情防控阻擊戰，人民銀行
作出一項特別的政策安排，設立了３０００億元人民幣專項再貸款，對口罩、護目鏡、消毒液等
企業快速放貸。
提供低成本再貸款資金，通過主要的全國性銀行和湖北等重點省份的部分地方法人銀行，向
重點醫用物品和生活物資的生產、運輸和銷售的重點企業提供優惠利率信貸支持。資金投向實行
重點企業名單制管理。綜合低成本貸款利率和財政部貼息，確保重點企業實際融資成本降至１﹒
６％以下。嚴格使用專項再貸款。（ｅｗ）
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