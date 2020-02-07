【抗疫維穩】人行設３千億專項再貸款，確保融資成本降至１﹒６％

《經濟通通訊社７日專訊》人行副行長潘功勝表示，為支持打贏疫情防控阻擊戰，人民銀行

作出一項特別的政策安排，設立了３０００億元人民幣專項再貸款，對口罩、護目鏡、消毒液等

企業快速放貸。

提供低成本再貸款資金，通過主要的全國性銀行和湖北等重點省份的部分地方法人銀行，向

重點醫用物品和生活物資的生產、運輸和銷售的重點企業提供優惠利率信貸支持。資金投向實行

重點企業名單制管理。綜合低成本貸款利率和財政部貼息，確保重點企業實際融資成本降至１﹒

６％以下。嚴格使用專項再貸款。（ｅｗ）

