【抗疫維穩】潘功勝：疫情短期擾動經濟，結束後或「補償性」恢復

《經濟通通訊社７日專訊》一季度經濟是否將大幅下行，是否會進行降息降準，人行副行長
潘功勝表示，疫情對中國經濟的影響是暫時的，對旅遊、餐飲等行業有一定衝擊，疫情可能對經
濟短期發展產生擾動，但會很快回到正常水平，疫情結束後，中國經濟可能會形成「補償性」恢
復。中國貨幣政策調控空間十分充足，人行正在認真分析和評估疫情對經濟的影響，進行政策儲
備。（ｅｗ）
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