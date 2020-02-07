【抗疫維穩】潘功勝：疫情短期擾動經濟，結束後或「補償性」恢復

《經濟通通訊社７日專訊》一季度經濟是否將大幅下行，是否會進行降息降準，人行副行長

潘功勝表示，疫情對中國經濟的影響是暫時的，對旅遊、餐飲等行業有一定衝擊，疫情可能對經

濟短期發展產生擾動，但會很快回到正常水平，疫情結束後，中國經濟可能會形成「補償性」恢

復。中國貨幣政策調控空間十分充足，人行正在認真分析和評估疫情對經濟的影響，進行政策儲

備。（ｅｗ）

