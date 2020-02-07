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即市新聞

07/02/2020 15:35

【抗疫維穩】上海銀行業為防疫企業打通資金渠道

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》為解決疫情期間滬上各類企業面臨的資金短
缺困境，上海多個銀行採取下調貸款利率、減免手續費、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中
長期貸款等方式，度身定制差異化金融支持方案，攜手企業全力紓困。
　　其中，上海銀行（滬：６０１２２９）、國開行上海分行於近日聯動上海經信委，建立５０
億元（人民幣．下同）重點防疫企業信貸便捷通道，予以優惠利率融資支持。
　　中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）上海分行全面摸排防疫相關小微企業，為政府應
急徵用名單上的Ｎ９５口罩生產企業快速開戶，次日即審批通過上海遠欽淨化科技３００萬元免
擔保信用貸款；僅用一天審批時間，為德國呼吸機和ＥＣＭＯ代理企業新增５００萬元抗疫專用
貸款。
　　華夏銀行（滬：６０００１５）上海分行啟動「信貸和投融資應急處理」機制，針對某企業
因信用證即將到期，而該企業集團公司承接了武漢市「火神山」醫院項目輸水管道緊急訂單，在
期限內無法完成兌付的情況，經總、分、支行三級聯動，成功為企業申請了延期付款。
　　民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）上海分行對受疫情影響較大但暫未逾期的客
戶，採取階段性調整貸款利率和還款方式；對影響嚴重且已造成貸款逾期的，提供罰息減免、徵
信保護等救助措施；對疫情重點保障企業、疫情防控相關行業的普惠型小微企業貸款，給予優惠
貸款利率，並將相關企業移動支付收款交易手續費從０﹒３８％下調為０﹒２％。
　　恆豐銀行上海分行對受疫情影響嚴重的小微企業貸款，在現行基礎上將利率下調０﹒５個百
分點，並免收小微客戶抵押登記費、貸款服務費等費用。

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