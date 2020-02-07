《午市前瞻》港股短期仍受疫情牽引，２７０００點屬關鍵位

《經濟通通訊社７日專訊》美股連升四日造好，三大指數齊創新高。不過，港股本周累彈１

１８１點後，今早即見回吐，恆指低開１３７點，報２７３５６點，跌幅曾收窄至８６點，報２

７４１０點，惟其後復現沽壓，股王騰訊（００７００）、港交所（００３８８）等重磅股倒跌

，濠賭板塊連漲兩日後見回調，恆指跌幅曾擴大至２４３點，最終恆指午收報２７２７９點，跌

２１４點或０﹒７８％，主板成交５２８﹒４億元。國指則報１０６５８點，跌１０６點或近１

％。

重磅股調頭向下，中移動（００９４１）軟０﹒４５％，報６６﹒８５元；騰訊跌０﹒８％

，報３９６﹒８元；港交所（００３８８）走低１﹒６８％，報２６８﹒４元；建行（００９３

９）微滑０﹒１６％，報６﹒３元；友邦（０１２９９）跌１﹒４２％，報７９﹒９元。

Ａ股兩市亦有走低，上證綜指報２８４９點，跌１７點或０﹒５９％，成交２３２１﹒３９

億元人民幣。深證成指報１０５０８點，跌９２點或０﹒８７％，成交３６７２﹒２２億元人民

幣。



＊中銀推物業按揭貸款「還息不還本」，穩本地地產股＊



去年香港第四季經濟增長（ＧＤＰ）按年跌２﹒９％，前景亦不明朗。中銀（０２３８８）

公布，推出５項金融服務支持措施，包括物業按揭貸款「還息不還本」安排、中小企抗疫專項貸

款計劃、支持保障抗疫物資供應、延長到期保費寬限期及增加額外保障等，包括渣打（０２８８

８）及恆生（０００１１）等多間銀行表示會研究，並按情況安排。銀行股個別發展，中銀微升

０﹒７５％，報２６﹒７元；匯控（００００５）軟０﹒５２％，報５７﹒６元；渣打（０２８

８８）跌１﹒９９％，報６４﹒０５元；恆生（０００１１）升０﹒５６％，報１６１﹒９元；

東亞（０００２３）平收報１７﹒３元。

銀行率先出招應對可能出現的負資產，本地地產股普遍逆市靠穩，恆地（０００１２）走高

０﹒６９％，報３６﹒６５元；新地（０００１６）微升０﹒０９％，報１１３﹒６元；新世界

（０００１７）走高０﹒３９％，報１０﹒２元；長實（０１１１３）反跌０﹒４９％，報５１

元；會德豐（０００２０）微升０﹒４２％，報４８﹒３５元。

不過，肺炎疫情逐漸影響本地餐飲業，翠華（０１３１４）全體董事局及高級管理層成員由

今個月起減薪三成，為期３個月。該股收跌５﹒８８％，報０﹒４元；盤中低見０﹒３８５元創

上市新低；市傳集團周二更向供應商發通告，要求只支付去年１２月的八成貨款，希望「讓彼此

業務能夠得以延續」。大快活（０００５２）亦跌１﹒０４％，報１８﹒９４元；大家樂（００

３４１）則軟０﹒９％，報１７﹒６２元。同時，過往示威衝突對小型飲食公司的影響反映在企

業業績。經營「豚王」品牌的賞之味（０８０９６）發盈警，預期９個月業績盈轉虧，錄除稅後

虧損逾約１３００萬元，該股今挫２﹒８６％，報０﹒０６８元。經營日本牛?涮涮鍋、多賀野

等的嚐高美（０８３７１）平收報０﹒８１元，盈警通告直言香港目前動盪，同期餐廳的收益較

２０１８年同期顯著減少，隨著病毒爆發，估計收入在未來幾個月或持續下降。



＊中國將降健康意外險等產品價格，平保跌逾１％＊



疫情未見起息，近日中國銀保監發布《普通型人身保險精算規定》，調整了健康保險、意外

傷害保險、定期壽險、終身壽險等的最低現金價值參數，推動風險保障類產品價格進一步下降。

內險股普遍走低，重磅股平保（０２３１８）跌１﹒１４％，報９０﹒９５元；中人壽（０２６

２８）走低１﹒２２％，報１９﹒４８元；中太平（００９６６）挫２﹒０６％，報１７﹒１６

元；新華保險（０１３３６）跌１﹒９２％，報３０﹒６元；太保（０２６０１）滑０﹒３６％

，報２７﹒７元。

藥股則繼續炒疫情消息，海王英特龍（０８３２９）附屬公司福州海王福藥制藥生產的利巴

韋林注射液，被納入試行第五版新冠病毒肺炎診療方案，該股海王英特龍（０８３２９）勁升２

０８﹒２％，報０﹒９４元。康寧傑瑞製藥（０９９６６）公布附屬江蘇康寧傑瑞通過歐盟品質

受權人現場檢查。本次現場檢查是為了準備ＫＮ０３５（由本集團發明的一種抗ＰＤ－Ｌ１重組

人源化單域抗體）的全球臨床試驗穩定供藥和後續商業化生產，亦有５﹒３２％升幅，報１５﹒

０４元。其他大型藥企則個別發展，中生製藥（０１１７７）跌０﹒８９％，報１１﹒１８元；

石藥（０１０９３）升０﹒２１％，報１９﹒４元；石四藥（０２００５）挫３﹒６４％，報７

﹒１４元。



＊減產問題懸而不決，三桶油走低＊



美國資源類股份回吐，拖累本港「三桶油」走勢，加上石油出口國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋

）技術專家組雖然提議，臨時增加每日６０萬桶減產量，但仍需俄羅斯首肯。中石油（００８５

７）跌１﹒４２％，報３﹒４８元；中海油（００８８３）挫２﹒３８％，報１２﹒３元；中石

化（００３８６）走低１﹒６４％，報４﹒２元；中國油氣（００７０２）微升１％，報０﹒１

０１元。



＊彭偉新：疫情仍影響大市氣氛，建議放棄藥股買美團＊



昨日港股曾急彈８００點後，今早略為回吐，京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社

》表示，近期大市以技術性反彈為主，大市主導氣氛仍受疫情牽引，短期於２７３００上演攻防

戰，但還看能否穩守二萬七點關口，失守的話大市將會進一步回調。他預計，目前市場而言，短

炒投資者以「即日鮮」為主，不論輸贏都會於收市前離場；但如果對長期投資者而言，目前屬於

絕佳的買貨機會。

藥股受疫情影響而大幅高走，該批藥股急升是因為近期就肺炎藥品開展臨床測試而影響，但

彭偉新則認為，對於肺炎藥股的銷售量而言仍有一定限制，加上目前研發的疫苗預料最快半年可

推出，相信對肺炎藥品銷量將進一步打擊，因此不太建議投資者追捧藥股。

相反，他認為受新型肺炎疫情困擾，雖然內地的外賣及銷售平台同樣受打擊，但將會淘汰大

部分中小型平台，大型平台只會越做越大，因此美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）

可被看高一線，他特別推介美團，假如失守１００元「紅底」水平可以吸納，而目前市場給予目

標價約１３０元，他預料短期內未必可以到達，但有信心可以逐步而上。（ｎｓ、ｕｌ）

