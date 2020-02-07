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即市新聞

07/02/2020 16:22

《美元走勢－羅明立》美非農數據如理想，歐元或下試１﹒０９

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０９．９９　　　１０９．８１　　　１０９．９６　
　　　歐元╱美元　　　　１．０９８５　　　１．０９７７　　　１．０９７８　
　　　英鎊╱美元　　　　１．２９４６　　　１．２９２７　　　１．２９４３　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９７５４　　　０．９７３９　　　０．９７５２　
　　　美元╱港元　　　　７．７６４８　　　７．７５８６　　　７．７６１１　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國首次申領失業救濟人數在截至２月１日的一周減少１﹒５萬人，報
２０﹒２萬，是９個月來最低，反映美國勞工市場仍然穩健。美匯指數上試９８﹒５０，下一步
阻力位於９９﹒２５。美匯呈強主要由於美國經濟表現強勁，降低美聯儲減息的預期，加上現時
疫情對其他經濟體的影響可能更大，估計後市美匯指數會挑戰上方阻力。
　　歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行應對全球威脅的空間愈來愈少，雖然歐元區經濟仍然富
有韌性，全球經濟下行風險威脅持續，可能會損害區內趨於穩定的經濟活動，並帶來不確定因素
。另外，德國公布１２月季調後製造業訂單按月下降２﹒１％，遠低於預期的０﹒６％增長，反
映該歐洲最大經濟體的製造業仍未步出衰退。歐元兌美元短線下跌，失守１﹒０９８０，今晚
（７日）美國非農數據如理想，歐元可能要下試１﹒０９。英鎊同樣走勢疲弱，如果跌破
１﹒２９，很可能下試１﹒２７５０╱１﹒２８００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　歐元兌美元　　賣出歐元　　１．１０００　　　１．０９００　　　１．１０５０　
　　　美元兌日圓　　觀望　　　　
　　　英鎊兌美元　　買入英鎊　　１．２９４０　　　１．３１００　　　１．２８９０　
　　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　
　　　澳元兌美元　　觀望　　　　
　　　紐元兌美元　　觀望　　　　
　　　美元兌加元　　觀望　　　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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