《美元走勢－羅明立》美非農數據如理想，歐元或下試１﹒０９

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９．９９ １０９．８１ １０９．９６

歐元╱美元 １．０９８５ １．０９７７ １．０９７８

英鎊╱美元 １．２９４６ １．２９２７ １．２９４３

美元╱瑞郎 ０．９７５４ ０．９７３９ ０．９７５２

美元╱港元 ７．７６４８ ７．７５８６ ７．７６１１

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《美元走勢》美國首次申領失業救濟人數在截至２月１日的一周減少１﹒５萬人，報

２０﹒２萬，是９個月來最低，反映美國勞工市場仍然穩健。美匯指數上試９８﹒５０，下一步

阻力位於９９﹒２５。美匯呈強主要由於美國經濟表現強勁，降低美聯儲減息的預期，加上現時

疫情對其他經濟體的影響可能更大，估計後市美匯指數會挑戰上方阻力。

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行應對全球威脅的空間愈來愈少，雖然歐元區經濟仍然富

有韌性，全球經濟下行風險威脅持續，可能會損害區內趨於穩定的經濟活動，並帶來不確定因素

。另外，德國公布１２月季調後製造業訂單按月下降２﹒１％，遠低於預期的０﹒６％增長，反

映該歐洲最大經濟體的製造業仍未步出衰退。歐元兌美元短線下跌，失守１﹒０９８０，今晚

（７日）美國非農數據如理想，歐元可能要下試１﹒０９。英鎊同樣走勢疲弱，如果跌破

１﹒２９，很可能下試１﹒２７５０╱１﹒２８００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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歐元兌美元 賣出歐元 １．１０００ １．０９００ １．１０５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １．２９４０ １．３１００ １．２８９０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

