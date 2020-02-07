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07/02/2020 08:34

【武漢肺炎】港新增３確診累計２４宗，世界夢號再有１名乘客發燒

　　新型肺炎疫情在港持續，本港昨（６日）再新增３宗確診個案，累計已達２４宗。
　　早前曾接載內地確診患者的「世界夢號」郵輪，現仍停泊在啟德碼頭，有待衛生署完成檢疫
。署方指，繼有３３船員報稱曾有症狀，當中３人曾發燒，送院後證實非感染新型冠狀病毒。但
另有一名船員前晚出現發燒，其後再有一名乘客發燒，另８乘客出現輕微呼吸道感染症狀，署方
均在為這批人士抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。《香港經濟日報》

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