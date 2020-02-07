【香港政情】部分港區人大政協，冀兩會可延期

北京於３月舉行人大政協兩會會議，惟武漢肺炎疫情未平，中央仍未決定是否押後。有全國
港區人大代表及政協委員表示，已有心理準備若如常開會，回港後都要自我隔離１４日。
據悉，有關方面仍要求港區政協委員如常提交履職報告，並為提案做足準備。可是，有政協
委員昨（６日）指，希望兩會可延期，但如果照常開會，料一些年紀較大的委員需要請假。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
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