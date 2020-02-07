【武漢肺炎】１１省市開通「疫情服務直通車」，阿里免費開放技術

據《中國證券報》報道，全國１１省市即日起開通「疫情服務直通車」地方版，市民可登錄

當地「一網通辦」小程序或支付寶城市服務，進入疫情專區查看。目前已支援功能包括疫情動態

發布、口罩預約配送、健康申報等。

阿里巴巴集團（０９９８８）副總裁楊鵬承諾，阿里將全面、免費開放包括ＡＩ、實名認證

、小程序、雲計算、智能物流等５大綜合技術能力，配合做好疫情防控、民眾服務工作。

《香港經濟日報》

