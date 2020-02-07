  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2020 09:21

【武漢肺炎】１１省市開通「疫情服務直通車」，阿里免費開放技術

　　據《中國證券報》報道，全國１１省市即日起開通「疫情服務直通車」地方版，市民可登錄
當地「一網通辦」小程序或支付寶城市服務，進入疫情專區查看。目前已支援功能包括疫情動態
發布、口罩預約配送、健康申報等。
　　阿里巴巴集團（０９９８８）副總裁楊鵬承諾，阿里將全面、免費開放包括ＡＩ、實名認證
、小程序、雲計算、智能物流等５大綜合技術能力，配合做好疫情防控、民眾服務工作。
《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態07/02/2020
疫情+示威 維珍澳洲永久停飛港
生財有道06/02/2020
李嘉誠首次失落福布斯香港首富 李兆基以304億美元成新首富
生財有道06/02/2020
【武漢肺炎】DSE 3月27日前考試延期 暫維持最早3月2日復課
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】中國多城實施封閉式管理 包括經濟重鎮南京、鄭州
生財有道06/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪宜現價獲利離場
FOCUS06/02/2020
【FOCUS】市民疲撲口罩廁紙 港府「智慧城市」當擔抗疫奇兵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金