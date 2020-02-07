【武漢肺炎】中電：部分員工可留在家中工作至本月１６日

《經濟通通訊社７日專訊》中電（００００２）旗下中華電力表示，為減低新型冠狀病毒的

傳播風險，同時維持安全可靠的電力服務，會繼續實施特別工作安排。除須輪班工作的員工及必

要支援以維持公司正常營運的員工外，其他員工可繼續留在家中工作至２月１６日。有關安排會

適時再作檢討。

此外，位於旺角的中華電力客戶服務中心會繼續提供有限度服務。客戶亦可透過中華電力的

網上服務及客戶服務熱線處理有關電力帳戶事宜。（ｂｉ）

