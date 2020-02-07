【武漢肺炎】世界夢號上３３名懷疑染病船員對新型肺炎測試呈陰性

《經濟通通訊社７日專訊》曾接載確診患者的「世界夢號」郵輪，繼續停泊在啟德郵輪碼頭

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星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，早前３３名疑似有病徵的船員，對新型冠狀病毒測試呈

陰性反應，目前船上有９名兩歲以下的小童，公司已為其送上奶粉和尿片等物資，並已成立了物

資的運送程序。

她指出，部份乘客是長期病患者，已向相關部門提出他們有藥物需要，希望得到適當安排，

又指船上有２名醫生，可以應付普通醫療需要。（ｃｗ）

