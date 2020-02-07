【武漢肺炎】百多醫護聚集醫管局總部要求對話，有人不適暈倒

《經濟通通訊社７日專訊》多名醫護人員到醫管局總部聲援罷工行動，要求與高層公開對話

，局方將升降機鎖上，令一眾醫護人員無法入內。醫管局員工陣線主席余慧明致電高層要求對話

，秘書回覆指高層正在開會，當余慧明強調有近千名醫護人員正等待要求對話時，對方立即收線

。其後醫護人員衝上辦公室要求對話，但仍未能成功進入會議室。

現時有近１５０人在升降機大堂聚集，期間有人不適暈倒。（ｃｗ）

