【武漢肺炎】百多醫護聚集醫管局總部要求對話，有人不適暈倒

《經濟通通訊社７日專訊》多名醫護人員到醫管局總部聲援罷工行動，要求與高層公開對話
，局方將升降機鎖上，令一眾醫護人員無法入內。醫管局員工陣線主席余慧明致電高層要求對話
，秘書回覆指高層正在開會，當余慧明強調有近千名醫護人員正等待要求對話時，對方立即收線
。其後醫護人員衝上辦公室要求對話，但仍未能成功進入會議室。
現時有近１５０人在升降機大堂聚集，期間有人不適暈倒。（ｃｗ）
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