《經濟通通訊社７日專訊》政府早前宣布，明日（８日）凌晨開始，內地入境人士需要強制
接受檢疫１４日。根據入境處的出入境旅客人次，昨天經深圳灣口岸入境的內地訪客達４８１３
人，較２月５日及２月４日、分別只有２３７８及２７７１人，增加超過１倍及７３﹒６９％。
據統計，昨天入境的內地訪客有１１００９人，而２月５日及２月４日分別有８７６０及
９５１１人，數字分別增加２５﹒６７％和１５﹒７５％。（ｃｗ）
07/02/2020 16:45
【武漢肺炎】昨日深圳灣口岸入境內地客較前兩日增逾１倍及七成
《經濟通通訊社７日專訊》政府早前宣布，明日（８日）凌晨開始，內地入境人士需要強制
接受檢疫１４日。根據入境處的出入境旅客人次，昨天經深圳灣口岸入境的內地訪客達４８１３
人，較２月５日及２月４日、分別只有２３７８及２７７１人，增加超過１倍及７３﹒６９％。
據統計，昨天入境的內地訪客有１１００９人，而２月５日及２月４日分別有８７６０及
９５１１人，數字分別增加２５﹒６７％和１５﹒７５％。（ｃｗ）
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