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07/02/2020 12:30

【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員４００人，並要求員工放無薪假兩周

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，由於武漢肺炎疫情爆發，使
得香港航空的財務狀況惡化，因此該公司將裁員４００人，約佔現有員工３５００人的一成，裁
員主要集中於飛行員和機組人員身上，這將是國泰航空（００２８３）繼２０１７年減員６００
人以來，本港航空界最大型的裁員行動。
　　報道又指，香港航空亦會要求餘下員工放為期兩周的無薪假。
　　據報，香港航空與政府的危機會談，一直持續到昨天（６日）深夜，預計今日宣布裁員詳請
。（ｃｌ）

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