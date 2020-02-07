【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾８０班航班

《經濟通通訊社７日專訊》武漢肺炎疫情愈趨嚴重，多家航空公司陸續削減航班。國泰航空
（００２９３）旗下廉價航空公司香港快運在網站上公布，由於營運因素，將取消於２月８日至
３月２６日等合共８２班航班。而受影響航班主要涉及由香港來往首爾及大阪等地。
香港快運指，受影響的乘客可以選擇免費更改一次原定航線的出發日期或其他航線，而新航
班必須在原定出發日期起六個月內出發，或可選擇申請全數退款。（ｙｗ）
|國際動態07/02/2020
疫情+示威 維珍澳洲永久停飛港
|生財有道06/02/2020
李嘉誠首次失落福布斯香港首富 李兆基以304億美元成新首富
|生財有道06/02/2020
【武漢肺炎】DSE 3月27日前考試延期 暫維持最早3月2日復課
|中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】中國多城實施封閉式管理 包括經濟重鎮南京、鄭州
|生財有道06/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪宜現價獲利離場
|FOCUS06/02/2020
【FOCUS】市民疲撲口罩廁紙 港府「智慧城市」當擔抗疫奇兵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰