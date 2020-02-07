【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾８０班航班

《經濟通通訊社７日專訊》武漢肺炎疫情愈趨嚴重，多家航空公司陸續削減航班。國泰航空

（００２９３）旗下廉價航空公司香港快運在網站上公布，由於營運因素，將取消於２月８日至

３月２６日等合共８２班航班。而受影響航班主要涉及由香港來往首爾及大阪等地。

香港快運指，受影響的乘客可以選擇免費更改一次原定航線的出發日期或其他航線，而新航

班必須在原定出發日期起六個月內出發，或可選擇申請全數退款。（ｙｗ）

