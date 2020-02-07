  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2020 17:48

【武漢肺炎】永勝醫療：春節期間提早復工，加速生產醫療產品

　　《經濟通通訊社７日專訊》永勝醫療（０１６１２）宣布，為應對新型冠狀病毒疫情，美敦
力向武漢火神山醫院捐贈一批醫療器械，其醫用呼吸機搭配公司自家品牌「英仕醫療」之加濕器
及其他配件，以應對來自當地醫院對呼吸相關醫療器械的龐大需求。
　　此外，公司表示，在春節期間提早復工，並加速生產一系列醫療產品，以響應湖北省政府的
抗疫號召，並向集團的客戶蘇州魚躍醫療提供醫用加濕器及一系列醫療耗材，在醫療物資告急的
情況下，確保充足的醫療器械及耗材供應。（ｔｆ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
中國故事07/02/2020
【武漢肺炎】廣東新增病例74例累計破千宗 首現死亡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金