《經濟通通訊社７日專訊》永勝醫療（０１６１２）宣布，為應對新型冠狀病毒疫情，美敦
力向武漢火神山醫院捐贈一批醫療器械，其醫用呼吸機搭配公司自家品牌「英仕醫療」之加濕器
及其他配件，以應對來自當地醫院對呼吸相關醫療器械的龐大需求。
此外，公司表示，在春節期間提早復工，並加速生產一系列醫療產品，以響應湖北省政府的
抗疫號召，並向集團的客戶蘇州魚躍醫療提供醫用加濕器及一系列醫療耗材，在醫療物資告急的
情況下，確保充足的醫療器械及耗材供應。（ｔｆ）
07/02/2020 17:48
【武漢肺炎】永勝醫療：春節期間提早復工，加速生產醫療產品
《經濟通通訊社７日專訊》永勝醫療（０１６１２）宣布，為應對新型冠狀病毒疫情，美敦
力向武漢火神山醫院捐贈一批醫療器械，其醫用呼吸機搭配公司自家品牌「英仕醫療」之加濕器
及其他配件，以應對來自當地醫院對呼吸相關醫療器械的龐大需求。
此外，公司表示，在春節期間提早復工，並加速生產一系列醫療產品，以響應湖北省政府的
抗疫號召，並向集團的客戶蘇州魚躍醫療提供醫用加濕器及一系列醫療耗材，在醫療物資告急的
情況下，確保充足的醫療器械及耗材供應。（ｔｆ）
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