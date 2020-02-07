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07/02/2020 11:09

【武漢肺炎】澳門高等教育局：不排除延遲四校聯考的考試日期

　　《經濟通通訊社７日專訊》澳門政府表示，因應新型冠狀病毒疫情的持續發展，為保障考生
安全，高等教育局經與澳門大學、澳門理工學院、澳門旅遊學院和澳門科技大學溝通，未來將會
視乎疫情發展，不排除延遲「四校聯考」的考試日期，相關安排將於２月下旬對外公佈。
　　此外，至於在澳門舉行的其他招生考試，高教局亦正與相關招生協作單位保持聯繫。據悉有
關單位將在評估狀況後，適時對外公布考試安排。（ｂｎ）

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