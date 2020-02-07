【武漢肺炎】標普下調今年中國經濟增長預測至５％

《經濟通通訊社７日專訊》評級機構標普發表研究報告指，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情持續
和經濟受壓，對今年中國經濟增長預測將由原先疫情爆發前的５﹒７％下調至５％，但認為明年
情況將會有所改善，估計明年中國經濟增長為６﹒４％，此前預計為５﹒６％。
標普續指，儘管存在不確定性，標普現假設肺炎疫情於３月受控，估計疫情對中國經濟的大
部分影響將會於今年首季浮現，第三季才有望復甦。（ｂｎ）
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