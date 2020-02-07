【武漢肺炎】香港航空：除計劃裁員四百人外，將進一步減員減班次

《經濟通通訊社７日專訊》香港航空回覆《經濟通通訊社》查詢時表示，隨著武漢肺炎疫情

持續，將於２月１１日至３月期間，進一步減少航班班次，由以往８２條航段

（ｓｅｃｔｏｒｓ）減至３０條，而除了計劃裁員４００人外，今年亦將進一步削減人手，以自

然流失及將旗下部分機師轉到其他航空公司等方式，以達到今年的營運要求。

港航又要求香港地勤人員於２月１７日至６月３０日期間，每月最少放兩星期無薪假或每周

僅工作３天，亦有個別無薪假安排予機組人員及機師，部分非主要功能服務將改為外判給其他服

務供應商。（ｂｎ）

