【企業盈警】瑞鑫國際（７２４）料去年虧損減少至５９００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》瑞鑫國際（００７２４）預期，集團於截至２０１９年１２月底

年度錄得虧損５９００萬元，去年同期則錄得虧損約８５９０萬元，虧損減少主要由於呈報期間

之營運虧損減少；及可換股票據之推算利息支出減少所致。

期間之營運虧損減少乃主要由於電子產品業務之虧損減少所致，而電子產品業務之虧損減少

則由於貿易戰於期間持續及升溫所產生之不明朗因素中，成本與收入下跌之幅度並不相同所致。

（ｊｏ）

