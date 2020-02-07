《經濟通通訊社７日專訊》瑞鑫國際（００７２４）預期，集團於截至２０１９年１２月底
年度錄得虧損５９００萬元，去年同期則錄得虧損約８５９０萬元，虧損減少主要由於呈報期間
之營運虧損減少；及可換股票據之推算利息支出減少所致。
期間之營運虧損減少乃主要由於電子產品業務之虧損減少所致，而電子產品業務之虧損減少
則由於貿易戰於期間持續及升溫所產生之不明朗因素中，成本與收入下跌之幅度並不相同所致。
（ｊｏ）
07/02/2020 16:53
【企業盈警】瑞鑫國際（７２４）料去年虧損減少至５９００萬元
《經濟通通訊社７日專訊》瑞鑫國際（００７２４）預期，集團於截至２０１９年１２月底
年度錄得虧損５９００萬元，去年同期則錄得虧損約８５９０萬元，虧損減少主要由於呈報期間
之營運虧損減少；及可換股票據之推算利息支出減少所致。
期間之營運虧損減少乃主要由於電子產品業務之虧損減少所致，而電子產品業務之虧損減少
則由於貿易戰於期間持續及升溫所產生之不明朗因素中，成本與收入下跌之幅度並不相同所致。
（ｊｏ）
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