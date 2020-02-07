【武漢肺炎】恒興黃金：金礦復工時間延遲，或令首季金產量減少

《經濟通通訊社７日專訊》恆興黃金（０２３０３）公布，因應肺炎疫情影響，集團將遵照

中國政府發布的相關措施及規定，暫時將集團於新疆自治區的金山金礦的復工時間延至２月１０

日。全面恢復礦山營運的時間仍未確定，取決於收到政府的進一步通知及在疫情限制下員工返回

金山金礦的情況。

公司指，由於疫情令生產天數減少，非本集團控制範圍以內，或會導致２０２０年第一季度

金產量比去年同期減少。（ｃｗ）

