《小傳日記》未有喜訊去撐腰，魚缸升勢即折夭



《小傳日記》花旗國嘅三大指數雖然繼續破頂，但神州武漢肺炎疫情持續爆發，感染人數超

過３﹒１萬人，死亡人數６３７人，仲要有專家預期疫情未必能嗻夏季受控；加上今日魚缸無好

消息沖喜，已經連升４日嘅魚缸當然無力繼續上。大隻佬指數今朝（７日）低開１３７點，報

２７３５６點，但無幾耐大隻藍戰士、「三桶油」同神州金融佬回吐，令大隻佬指數一度最多跌

２６９點見２７２２４點。但臨近尾市，ＱＱ（００７００）再一次拯救大家，企穩４００銀，

加上香江銀行出力，推出物業按揭貸款「還息不還本」等安排，拯救可能因經濟差而出現嘅「負

資產」，香江磚頭最後都追返上來。令到本身跌接近２００點嘅大隻佬指數最終收報２７４０４

點，跌８９點或跌近半個巴仙，主板成交９９４﹒０８億銀減少近兩成半。國企指數報

１０７０５點，跌５９點或跌約半個巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報２８７５，升９點，幅度唔夠半個巴仙，深成指數報１０６１１，升

１０點，兩市成交９２９５﹒８５億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌１亳子，報５７﹒８銀；ＱＱ（００７００）漲逾

半個巴仙，報４０２﹒４銀；生發發（００３８８）跌近１個巴仙，報２７０﹒６元；ＡＩＡ

（０１２９９）亦軟１個巴仙，報８０﹒２銀；神州移動（００９４１）升亳半子，報６７﹒３

銀；建行（００９３９）微升一格，報６﹒３２銀。



＊俾業主唞唞銀號個別走，有錢還樓債磚頭升得快＊



香江經濟唔好，銀號驚人還唔到咁款。中銀香江（０２３８８）就話，推出５個金融服務支

持措施，包括物業按揭貸款可以「還息不還本」同中小企抗疫專項貸款計劃等等。「小象」恆生

（０００１１）跟機話，如果啲客有２３需要，都可以安排唔同類型產品嘅「還息不還本」，例

如貿易貸款、商業貸款等。渣打（０２８８８）就話研究緊唔同紓困方案，幫啲出現經濟困難嘅

客喎。今日銀號走勢個別發展，中銀踼高近１巴仙，報２６﹒７５銀；小象跳高逾１巴仙，報

１６２﹒９銀；渣打唔見咗超過２個巴仙，報６４銀；大象無咗兩格，報５７﹒８銀；東亞

（０００２３）輕跳逾半巴仙，報１７﹒４２銀。

可以遲啲還錢，暫且解決咗可能出現嘅負資產問題，部分本地磚頭佬今日逆市走上，恆地

（０００１２）輕跳近半巴仙，報３６﹒５５銀；新世界（０００１７）跳一格，報１０﹒１８

銀；會德豐（０００２０）彈三格，報４８﹒３銀；新地（０００１６）、長實（０１１１３）

同信置（０００８３）就平收，分別報１１３﹒５銀、５１﹒２５銀同１０﹒８銀。



＊醫藥兩邊遛誰笑到最後，全民宅在家軟件頂呱呱＊



連日畀冠狀病毒疫情炒起嘅醫藥佬，今日卻出現「向左走向右走」景象。其中，海王英特龍

（０８３２９）就話佢附屬生產嘅注射液被納入試行第五版新冠病毒肺炎診療方案，股價好似坐

火箭咁飆高１﹒４倍，報０﹒７２銀；康寧傑瑞（０９９６６）附屬通過歐盟品質現場檢查，彈

起４巴仙，報１４﹒８６銀；但係累計急升幾倍嘅中國醫療集團（０８２２５）就回吐一成一，

報１﹒２６銀；石四藥集團（０２００５）跌近２巴仙，報７﹒２８銀；歌禮製藥

（０１６７２）腳軟不足半巴仙，報４﹒３９銀。

新型肺炎仍在蔓延，全民宅在家仍然係大勢所趨，軟件佬繼續被炒起。網龍（００７７７）

急飆一成六報２７﹒６５銀；美圖公司（０１３５７）剷高１７巴仙，報１﹒８５銀；金山軟件

（０３８８８）大漲一成，報２９銀；金蝶國際（００２６８）升近９巴仙，報１０﹒５銀；中

軟國際（００３５４）彈７巴仙，報５﹒５６銀。



＊中央要降價保險佬怕怕，炒風又再起５Ｇ好歡喜＊



新型肺炎疫情仍未見紓緩，正當保險佬為訂單增加興起，神州銀保監就突然發布《普通型人

身保險精算規定》，話應現時民眾對保險嘅需求，調整咗健康保險、意外傷害保險等的最低現金

價值參數，搞到風險保障類產品價格進一步下降，要畀消費者切實得到實惠喎。保險佬趴低一片

，人保（０１３３９）跌近２巴仙，報２﹒９２銀；太平（００９６６）同新保（０１３３６）

８﹒７銀；平保（０２３１８）軟半巴仙，報９１﹒５銀。

除咗上面講嘅軟件佬係近期缸友嘅寵兒，５Ｇ佬都唔輸蝕，都急急跑嚟湊熱鬧。京信通信

（０２３４２）升超過６巴仙，報３﹒１９元；長飛光纖光纜（０６８６９）漲５巴仙，報

１５﹒６８銀；神州通信服務（００５５２）揚１巴仙，報５﹒７１銀；中興通訊

（００７６３）同神州鐵塔（００７８８）企穩，分別報２７﹒９銀及１﹒８１銀。周末愉快，

請請！



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